Mit über 70 Charakteren können wir uns bei der Kämpferriege von Super Smash Bros. Ultimate über fehlenden Umfang ganz sicher nicht beschweren. Doch nicht alle Kämpfer sind von Beginn an verfügbar, die meisten Figuren müssen erst nach und nach freigeschaltet werden.

Angeblich soll das Freischalten aber nur wenige Stunden dauern.

Das behauptet zumindest Twitter-User @nron10, der für die Website Nintendo World Report schon vorab etwas Zeit mit dem kommenden Fun-Prügler verbringen durfte.

We were told you can unlock the characters "in a few hours"

The obvious unlock path seems to be through World of Light, but I imagine you can also unlock through multiplayer matches and other methods too. https://t.co/ozj06KH6wf