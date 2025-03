Kurze oder lange Spiele? Eine bestimmte Stundenzahl sollte eurer Meinung nach keinesfalls überschritten werden

Riesige Welten und langer Spielspaß sind cool - aber wann ist genug?

Spiele werden gefühlt immer größer und länger und das obwohl wir in den Kommentarspalten und auf Social Media immer öfter lesen, dass Spielende "Open-World-müde" sind und sich auch ganz generell wieder kürzere Abenteuer wünschen.

Wir haben euch daher einmal ganz gezielt gefragt, was eure Vorliegen in punto Umfang sind. 4.486 Stimmen kamen dabei zusammen und der Großteil ist sich einige: Ein großer Umfang ist toll, aber bitte nicht übertreiben!

Am liebsten verbringt ihr bis zu 40 Stunden in einem Spiel

In unserer Umfrage wollten wir wissen, wie viele Stunden ihr am liebsten in einem guten Spiel verbringt.

1.815 Stimmen (40 %) gingen dabei an die 40 Stunden-Grenze. Das ist zwar schon ziemlich lange, aber für viele ein guter Kompromiss.

21 % mögen es sogar noch kürzer, denn 959 Votes haben für 20 Stunden gestimmt. Nur 137 (3 %) von euch wollen mit 10 Stunden sogar noch schneller zum nächsten Spiel springen.

16:28 Die 15 spannendsten Open-World-Spiele 2025

Immerhin ein knappes Drittel von euch will es aber so richtig wissen und bis zu 100 Stunden oder sogar mehr in einem Spiel verbringen. Dabei ziehen 18 % (791 Stimmen) bei der dreistelligen Stundenzahl die Grenze, während 784 (17 %) in einem Spiel leben wollen und sogar nach 100 Stunden noch nicht genug haben.

Natürlich gilt für alle Angaben, dass das Spiel auch entsprechend unterhaltsam sein und die jeweiligen Vorlieben bedienen muss. Auch wer gerne viele Wochen in ein und demselben Titel verbringt, möchte das wohl kaum in einer Game tun, das ihm oder ihr nicht gefällt.

In den Kommentar gebt ihr dafür nochmal den entsprechenden Kontext: Umso besser ein Spiel, umso länger darf es auch sein. Spielzeit, die einfach nur künstlich gestreckt wird, ist in keinem Fall gut.

Aber so oder so: Egal wie schön die Welt von Red Dead Redemption ist, wie spannend die Geschichte von The Last of Us oder wie spaßig das Gameplay eines Diablo ist – nach einer gewissen Zeit will man aber auch einfach mal etwas neues sehen.

Habt ihr mit dem Ergebnis gerechnet oder wundert ihr euch darüber? In welchem Spiel habt ihr bisher die meisten Stunden verbracht? Verratet es uns in den Kommentaren!