So sieht der Waaaah-Sound von Waluigi im internationalen, phonetischen Alphabet aus

Waluigi ist einer der wichtigsten Bösewichte von Nintendo.

Die meisten Nintendo-Figuren reden zwar nie, dafür haben sie alle ihre ganz eigenen, einzigartigen Ausrufe. Ikonisch ist dabei auch das Waah! von Waluigi, dass sicherlich schon in vielen 'Mario Kart'-Runden nachgemacht wurde. Den richtigen Ton zu treffen, ist dabei gar nicht so einfach. Zum Glück wissen wir jetzt danke eines YouTubers, wie der Ausruf genau funktioniert.

Diesen Sound macht Waluigi

Der YouTuber Etymology Nerd befasst sich in seinen Videos vor allem mit linguistischen Eigenheiten. Laut Kanalbeschreibung ist er dafür dank eines Abschlusses in Linguistic in Harvard geeignet. In einem Short-Video hat er sich jetzt dem Waah!-Sound von Waluigi angenommen. Die Frage ist, wie man diesen Sound mithilfe des internationalen phonetischen Alphabets schreiben würde.

Das Video könnt ihr euch hier ansehen:

Das ist das IPA: Das Internationale phonetische Alphabet ist eine Sammlung von Zeichen, mit deren Hilfe sämtlicher Laute aller menschlichen Sprachen möglichst genau beschrieben und notiert werden können.

Das ist mitunter ziemlich kompliziert und eine vollständige Erklärung würde hier den Rahmen sprengen. Ganz zu schweigen davon, dass die Thematik auch unseren linguistischen Horizont übersteigt. Wir gehen also einfach davon aus, dass der YouTuber recht hat. Und kommen, ohne weitere Umschweife, zur richtigen Schreibweise:

"wæ̃̂ːː"

Wenn ihr also jemals in eine Diskussion darum kommt, wie man den Ausruf richtig ausspricht, könnt ihr ganz einfach darauf verweisen. Zudem wisst ihr jetzt immer, was ihr schreiben müsst, wenn ihr in Waluigi-Laune seid.

Mindestens so beeindruckend wie das linguistische Wissen des YouTubers ist aber seine Fähigkeit, den Sound selbst nachzumachen. Sollte Nintendo irgendwann jemanden brauchen, der den Ausruf neu aufnimmt, können sie sich definitiv an ihn wenden.

Fun Fact: Dass Waluigi der große Rivale von Luigi und das Gegenstück zu Wario ist, dürfte allseits bekannt sein. Erfunden wurde Waluigi aber aus einem ganz anderen Grund. Camelot, das Entwicklerstudio hinter Mario Tennis 64, wollte einfach mehr menschliche Charaktere im Spiel haben. Also haben sie sich mal eben Waluigi ausgedacht.

Welche Nintendo-Figur ist euer All-Time-Liebling und warum ist es Yoshi?