Mit der Hitze Geld verdienen? So günstig sind aktuell Balkonkraftwerke beim Prime Day

Der eigene Strom vom Balkon: Balkonkraftwerke sind eine der nützlichsten Investitionen, die man tätigen kann.

Lange Zeit waren die Anschaffungskosten für eine Solaranlage der Hauptgrund, warum man sich keine zulegen wollte. Ein Blick auf die Angebote beim Amazon Prime Day zeigt, dass diese Zeit vorbei ist. Solarpanels und PV-Speicher sind aktuell so günstig, dass ihr im Idealfall in einem knappen Jahr die Kosten wieder einsparen könntet!

Balkonkraftwerke im Prime-Angebot:

Das eigene Balkonkraftwerk – was muss man beachten?

Solarpanels generieren Gleichstrom, der über einen Wechselrichter in Wechselstrom umgewandelt wird und direkt an euer Hausnetz angeschlossen werden kann. Im Sommer wird aber viel Stromüberschuss produziert, während im Winter zu Spitzenzeiten der Strom vielleicht nicht ausreicht, weshalb die meisten einen PV-Speicher dazwischenschalten, um auch in der Nacht den Stromzufluss zu gewährleisten.

Im Sommer wird der Speicher schnell voll. Da kann man gerne etwas verschwenderischer sein.

Beim Speicher gibt es keine Obergrenze, aber bei der Einspeiseleistung in euer Stromnetz – maximal 800 W dürfen hier fließen. Das komplette PV-Modul darf insgesamt mit maximal 2000 W eingespeist werden, bevor es in euer Netz kommt, weshalb Speicher auch im Sommer so wichtig sind. Alles darüber zählt als größere Solaranlage, welche strengere Regeln befolgen muss und nur von Fachpersonal installiert werden darf.

Mehr Infos zum rechtlichen Rahmen von Balkonkraftwerken findet ihr beim ADAC oder auf der Info-Seite der Bundesnetzagentur.

Viel mehr Watt benötigt man aber nicht. Der Überschuss an Strom kann zwar über die Einspeisevergütung sozusagen verkauft werden, jedoch muss man hierfür selber einen Zähler kaufen und der zusätzliche bürokratische Aufwand ist den meisten die 7,78 Cent pro Kilowattstunde nicht wert. Bleibt also einfach gleich unter 800 W Einspeiseleistung, denn PV-Anlagen sind immer noch am besten bei der Abdeckung des eigenen Verbrauchs.

Hunderte Euro im Jahr sparen – auch mit über 800 W?

Viele PV-Anlagen im Prime Day kommen automatisch mit dem richtigen Wechselrichter, der maximal 800 Watt einspeist. Ansonsten müsst ihr nur darauf achten, dass eure Solarpanels zusammen nicht mehr als 2000 Wp haben. Wp steht für Watt-peak und sagt aus, wie hoch die Spitzenleistung eines Moduls unter idealen Voraussetzungen sein kann.

Bundles wie das vom Anker SOLIX 3 Pro liefern perfekt die maximale Menge an Leistung, sodass ihr stressfrei alles selbst installieren könnt.

Einige Balkonkraftwerke haben aber eine höhere angegebene Einspeiseleistung, als 800 Watt. In dem Fall müsst ihr keine Angst haben, denn bei den besseren Modellen mit integriertem Speicher, wie dem Anker SOLIX 3 Pro, könnt ihr die Einspeiseleistung ganz einfach auf 800 Watt drosseln. Solltet ihr eines Tages doch auf den Geschmack einer großen Solaranlage kommen, oder sich der rechtliche Rahmen wieder verändern, habt ihr so genug Spielraum nach oben.

Generell lohnt sich aber einfach eine PV-Anlage langfristig immer. Je nach Stromverbrauch des Haushalts und der Stromkosten, kann man mit einem Balkonkraftwerk im Idealfall sogar über 1500 € im Jahr sparen! Bei einigen Anlagen habt ihr so in 1-2 Jahren wieder euer Geld eingespart.

Hinzu kommt, dass ihr in einigen Regionen und Städten sogar eine staatliche Förderung für Balkonkraftwerke sichern könnt, die das Ganze noch attraktiver machen – in München sind das 0,40 Euro pro installierter Modulleistung, bei 800 Wp sind das also zusätzlich 320 Euro weniger!

Die besten Angebote zu den Amazon Prime Days

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