Mit der Hitze Geld verdienen? So günstig sind aktuell Balkonkraftwerke beim Prime Day

Lange Zeit waren die Anschaffungskosten für eine Solaranlage der Hauptgrund, warum man sich keine zulegen wollte. Ein Blick auf die Angebote beim Amazon Prime Day zeigt, dass diese Zeit vorbei ist. Solarpanels und PV-Speicher sind aktuell so günstig, dass ihr im Idealfall in einem knappen Jahr die Kosten wieder einsparen könntet!Schnappt euch dieses Balkonkraftwerk von Jackery im Prime-Angebot!
Balkonkraftwerke im Prime-Angebot:
- Jackery SolarVault 3 Pro mit 4 x 450-W-Solarpanels – insg. 2520 Wh Speicherkapazität (erweiterbar bis 15,12 kWh)
- Anker SOLIX 3 Pro mit 4 x 500-W-Solarpanels – insg. 5376 Wh Speicherkapazität (erweiterbar bis 16,128 kWh)
- Zendure SolarFlow Hyper 2000 PV-Speicher – ohne Solarpanels – insg. 7680 Wh Speicherkapazität (erweiterbar bis 23,04 kWh)
- Ecoflow Stream Ultra – ohne Solarpanels – insg. 1920 Wh Speicherkapazität (erweiterbar bis 11,52 kWh)
- Solarway bifaziale 2000-Wp-Solaranlage (4 x 500-W-Panels) – ohne PV-Speicher – mit 800-W-Wechselrichter
- Solakon bifaziale 900-Wp-Solaranlage (2 x 450-W-Panels) – ohne PV-Speicher – mit 800-W-Wechselrichter
Das eigene Balkonkraftwerk – was muss man beachten?
Solarpanels generieren Gleichstrom, der über einen Wechselrichter in Wechselstrom umgewandelt wird und direkt an euer Hausnetz angeschlossen werden kann. Im Sommer wird aber viel Stromüberschuss produziert, während im Winter zu Spitzenzeiten der Strom vielleicht nicht ausreicht, weshalb die meisten einen PV-Speicher dazwischenschalten, um auch in der Nacht den Stromzufluss zu gewährleisten.
Beim Speicher gibt es keine Obergrenze, aber bei der Einspeiseleistung in euer Stromnetz – maximal 800 W dürfen hier fließen. Das komplette PV-Modul darf insgesamt mit maximal 2000 W eingespeist werden, bevor es in euer Netz kommt, weshalb Speicher auch im Sommer so wichtig sind. Alles darüber zählt als größere Solaranlage, welche strengere Regeln befolgen muss und nur von Fachpersonal installiert werden darf.
Mehr Infos zum rechtlichen Rahmen von Balkonkraftwerken findet ihr beim ADAC oder auf der Info-Seite der Bundesnetzagentur.
Viel mehr Watt benötigt man aber nicht. Der Überschuss an Strom kann zwar über die Einspeisevergütung sozusagen verkauft werden, jedoch muss man hierfür selber einen Zähler kaufen und der zusätzliche bürokratische Aufwand ist den meisten die 7,78 Cent pro Kilowattstunde nicht wert. Bleibt also einfach gleich unter 800 W Einspeiseleistung, denn PV-Anlagen sind immer noch am besten bei der Abdeckung des eigenen Verbrauchs.Gönnt euch diese günstige PV-Anlage mit Speicher
Hunderte Euro im Jahr sparen – auch mit über 800 W?
Viele PV-Anlagen im Prime Day kommen automatisch mit dem richtigen Wechselrichter, der maximal 800 Watt einspeist. Ansonsten müsst ihr nur darauf achten, dass eure Solarpanels zusammen nicht mehr als 2000 Wp haben. Wp steht für Watt-peak und sagt aus, wie hoch die Spitzenleistung eines Moduls unter idealen Voraussetzungen sein kann.
Einige Balkonkraftwerke haben aber eine höhere angegebene Einspeiseleistung, als 800 Watt. In dem Fall müsst ihr keine Angst haben, denn bei den besseren Modellen mit integriertem Speicher, wie dem Anker SOLIX 3 Pro, könnt ihr die Einspeiseleistung ganz einfach auf 800 Watt drosseln. Solltet ihr eines Tages doch auf den Geschmack einer großen Solaranlage kommen, oder sich der rechtliche Rahmen wieder verändern, habt ihr so genug Spielraum nach oben.
Generell lohnt sich aber einfach eine PV-Anlage langfristig immer. Je nach Stromverbrauch des Haushalts und der Stromkosten, kann man mit einem Balkonkraftwerk im Idealfall sogar über 1500 € im Jahr sparen! Bei einigen Anlagen habt ihr so in 1-2 Jahren wieder euer Geld eingespart.
Hinzu kommt, dass ihr in einigen Regionen und Städten sogar eine staatliche Förderung für Balkonkraftwerke sichern könnt, die das Ganze noch attraktiver machen – in München sind das 0,40 Euro pro installierter Modulleistung, bei 800 Wp sind das also zusätzlich 320 Euro weniger!Spart ordentlich Strom mit diesem Balkonkraftwerk von Anker SOLIX!
Die besten Angebote zu den Amazon Prime Days
Verpasst kein einziges Angebot mehr zum Amazon Prime Day: Vom 23. bis zum 26. Juni sammeln wir die besten Deals in unserem Prime-Day-Live Ticker! Wollt ihr lieber selbst auf die Suche gehen? Dann geht es hier direkt zu der Prime Day-Seite bei Amazon.