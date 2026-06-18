Solo-Entwickler veröffentlicht sein Spiel und wird über Nacht zum Multimillionär - sagt einfach kurz danke und entwickelt weiter

Das hat sich mal gelohnt.

Die meisten von uns haben wahrscheinlich schon mal in irgendeiner Form davon geträumt, ein eigenes Spiel zu entwickeln und im besten Fall damit erfolgreich zu sein. Wahrscheinlich sitzen gerade in diesem Moment sogar viele Menschen vor ihren Rechnern und versuchen es sogar.

Erfolgsgeschichten, wie die von Concerned Ape und Stardew Valley oder Ben Braß und seinem A Game About Digging A Hole bleiben aber die Ausnahme. Nur die wenigsten schaffen es, ein Spiel wirklich fertig zu entwickeln und noch viel weniger haben damit ausreichend Erfolg, um mit dem Erlös den eigenen Lebensunterhalt zu verdienen.

Dennoch gibt es aktuell eine weitere Erfolgsgeschichte. Meccha Chameleon wurde von einer einzelnen Person entwickelt, erschien vor einer Woche und hat sich seitdem über 3 Millionen Mal verkauft.

Dev wird über Nacht zum Millionär

So schnell kann's also gehen. Wobei Schnell natürlich relativ ist. Denn eigentlich arbeitet der Solo-Dev LEMORION schon eine ganze Weile an Videospielen. Seit knapp zwei Jahren veröffentlicht er auch Steam kleine Spiele, wie das Horror-Adventure Penguin Hotel 2 oder das skurrile Death Burger, in dem wir mit unserem "Potato Saber" gegen "Emperor Pattypatine" antreten.

Auch wenn ihr wahrscheinlich noch nie von den Games gehört habt und die Anzahl der Reviews auf überschaubare Verkäufe schließen lässt, fallen die Bewertungen immer ziemlich positiv aus. So auch bei seinem aktuellen Spiel Meccha Chameleon.

Das hat sich wie bereits erwähnt nicht nur binnen weniger Tage millionenfach verkauft, es kommt mit aktuell 84% positiven Bewertungen auch gut an.

Bemerkenswert finden wir, wie LEMORION mit dem Erfolg umgeht, denn dazu schreibt er in einem Beitrag auf Steam lediglich zwei Zeilen:

Ich danke euch für 3 Millionen verkaufte Spiele.

Eine neue Map wird heute oder morgen hinzugefügt.

Wir mussten beim Lesen schon etwas schmunzeln, da er oder sie trotz des wahrscheinlich lebensverändernden Erfolgs einfach gelassen bleibt und weiter am Spiel werkelt. Wir hätten wohl erst einmal ein paar andere Sachen im Kopf.

Darum geht's in Meccha Chameleon

Das Spiel selbst ist im Grunde eine witzige Version von Hide and Seek. Dabei treten zwei Teams gegeneinander an – eines muss sich verstecken, das andere sucht.

Der Clou dabei ist, dass sich die Gesuchten wie Chamäleons verhalten können. Sprich, sie verstecken sich an einem Ort und können sich dann so anmalen, dass sie eins mit dem Hintergrund werden. Wie das aussieht, könnt ihr oben im Trailer sehen.

Das Spiel ist derzeit bei sehr vielen Streamerinnen und Influencern beliebt, was wohl einer der Gründe für den großen Erfolg ist.

Habt ihr schon von Meccha Chameleon gehört und spielt ihr solche Games gerne? Schreibt es uns in die Kommentare!