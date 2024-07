Solo Leveling bekommt ein Sequel - und Sung Jin-Woo ist nicht mehr der Hauptcharakter

Es ist nicht Sung Jin-Woo in der Hauptrolle des Sequels, aber jemand, der ihm nah steht. (Bild: © KakaoPage / Chugong/ Daul/ Jang Sung-rak)

Solo Leveling ist einer der erfolgreichsten Animes des Jahres und wurde von Fans zur beliebtesten Serie der Wintersaison gewählt. Während Crunchyroll bereits die Produktion der zweiten Staffel des Animes angekündigt hat, sind der Roman und der Webtoon, auf denen die Serie basiert, bereits fertiggestellt.

Als Webtoon werden hauptsächlich komplett kolorierte und koreanische Comics bezeichnet, die die Leser*innen hauptsächlich auf dem Smartphone im vertikalen Format lesen können.

Damit ist die Geschichte um Sung Jin-Woo und seine besondere Fähigkeit, als einzige Person leveln zu können, zu Ende und die Fans können sich auf weitere Staffeln der Anime-Serie freuen. Doch damit nicht genug, denn Solo Leveling bekommt eine Fortsetzung namens Solo Leveling Ragnarok. Nur wird bei diesem nicht Jin-Woo die Hauptrolle spielen.

Solo Leveling: Ragnarok erzählt die Geschichte weiter

KakaoPage hat bereits im Jahr 2023 einen Teaser-Trailer zur Verfilmung von Solo Leveling namens Solo Leveling: Ragnarok veröffentlicht und nun steht der Release kurz bevor. Hier könnt ihr euch den Trailer ansehen:

0:23 Offizieller Ankündigungs-Trailer zum Sequel des beliebten koreanischen Webtoons Solo Leveling

Solo Leveling basiert auf der ähnlich benannten Romanreihe “Only I Level Up” von Chugong, die später von KakaoPage und dem koreanischen Künstler Jang Sung-rak als Webtoon umgesetzt wurde. Nun wird auch der Roman des Nachfolgers von Solo Leveling als Webtoon produziert und soll schon am 31. Juli 2024 erscheinen.

Es ist wichtig anzumerken, dass der Nachfolger nicht von Chugong geschrieben wurde, sondern von einem Autor namens Daul. Daul arbeitet jedoch eng mit Chugong zusammen und hat dessen Segen für die Fortsetzung bekommen.

Ob es eine englische oder deutsche Version geben wird, ist nicht bekannt. Aufgrund des Erfolgs des Vorgängers ist jedoch davon auszugehen, dass die Fortsetzung auch international veröffentlicht wird. Das passiert meist ein Jahr oder etwas später. Je nachdem wie erfolgreich, in diesem Fall, der Vorgänger ist.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten befinden sich Spoiler zum Ende von Solo Leveling.

Jin-Woo ist nicht mehr der Protagonist in Solo Leveling: Ragnarok, aber immer noch wichtig

Im Teaser-Trailer ist eine Figur zu sehen, die Jin-Woo auf den ersten Blick zum Verwechseln ähnlich sieht, aber es handelt sich nicht um ihn. Stattdessen ist es Jin-Woos Sohn Sung Suho. Das Sequel spielt nämlich viele Jahre nach dem Ende von Solo Leveling.

Sun Jin-Woo, der Protagonist des ersten Teils, hat geheiratet und eine Familie gegründet. Sein Sohn Sung Suho hat die starken monarchischen Kräfte geerbt, die sich von Geburt an zeigen. Um seinem Sohn trotzdem ein friedliches und normales Leben zu ermöglichen, versiegelt Jin-Woo seine Kräfte.

Doch das hält nicht lange an, denn als er im dritten Jahr an der Universität ist, tauchen auf der Erde wieder Portale wie in Solo Leveling auf. Dann verschwinden auch noch seine Eltern spurlos und Su-ho wird, wie damals sein Vater, vom “System” als Spieler ausgewählt.

Su-ho muss nun seiner Bestimmung als Hunter folgen, um die neue Bedrohung zu bekämpfen und das Geheimnis seiner verschwundenen Eltern zu lüften.

Wann und wo könnte ihr das Sequel lesen und finden?

Wann und ob das Sequel in Deutschland oder in einer englischen Version erscheinen wird, ist noch nicht bekannt. Ragnarok wird voraussichtlich am 31. Juli 2024 auf der bekannten Webtoon Website und App in koreanischer Sprache erscheinen.

Die gute Nachricht: Das bedeutet auch, dass Fans von Solo Leveling noch mindestens ein bis zwei Jahre mit Anime-Inhalten rechnen können, falls die Fortsetzung nach dem Ende von Solo Leveling als Serie adaptiert wird.

Wie gefiel euch die erste Staffel von Solo Leveling und habt ihr den Webtoon schon gelesen?