Solo Leveling Season 2: Wenn ihr im Finale im falschen Moment blinzelt, habt ihr schon verpasst, was in der nächsten Staffel passiert

Er war nur kurz zu sehen, doch der Schlüssel in der letzten Folge von Solo Leveling öffnet das Tor zur dritten Staffel. (Bild: © Chugong / A-1 Pictures)

Ihr könnt euren Popcorneimer zur Seite legen: Die letzte Folge der zweiten Staffel von Solo Leveling liegt hinter uns. Ob es eine dritte Staffel zu Solo Leveling geben wird, steht noch in den Sternen. Angesichts des Erfolgs der Serie dürfte diese wahrscheinlich angekündigt werden.

Auch die Produzenten hinter Solo Leveling scheinen sich sicher, dass es zu neuen Folgen kommen wird, denn im Staffelfinale "On to the Next Target" zeigt A1-Pictures für Sekundenbruchteile, wohin die Reise von Jin-Woo Sung führt.

Spoilerwarnung: Im nachfolgenden Text geht es nicht nur um die 25. Folge von Solo Leveling, sondern auch die (wahrscheinliche) Handlung von Staffel 3.

Solo Leveling: Staffel 3 kehrt an den Ort zurück, an dem alles angefangen hat

Die 25. Folge von Solo Leveling bedeutet auch zeitgleich das Ende des "Juju Island"-Arcs, in dem Jin-Woo sich der Horde an Ameisen mitsamt ihrem König stellte – natürlich mit Erfolg.

Während der Schattenmonarch die letzten Ungeziefer erledigt, erreicht er einen wichtigen Meilenstein: Jin-Woo steigt auf Level 100 auf. Anstelle einer vergoldeten Waffe erhält er ein anderes Item zur Belohnung: den Schlüssel zum "Cartenon-Tempel".

Wobei das so nicht ganz richtig ist, denn den Schlüssel selbst hat Jin-Woo bereits vor einigen Folgen während seiner Tour durch das Dämonenschloss erhalten. Allerdings zeigte ihm das System damals nicht, wofür dieser gut ist.

Erst mit dem Erreichen von Level 100 lässt der Bildschirm die Hüllen fallen und zeigt, dass dieser ominöse Schlüssel zum Tempel führt, an dem Jin-Woos Reise erst begonnen hat.

Denn der "Cartenon-Tempel" ist der Name des Double-Dungeons, in dem Jin-Woo überhaupt die Möglichkeit erhalten hat, zum Schattenmonarchen zu werden.

Woher wir das wissen? Dafür müssen auch wir als Zuschauer ganz an den Anfang von Solo Leveling zurückkehren: Noch in der allerersten Folge der Serie lesen Jin-Woo und seine damaligen Mitstreiter im versteckten Dungeon über die "drei Gebote des Cartenon-Tempels". Also dem Ort, an dem sie sich gerade befinden.

Damit dürfte auch ohne Vorwissen aus dem Manhwa als Quellmaterial klar sein, dass Jin-Woo sich in naher Zukunft erneut dem Double-Dungeon stellen muss.

Immerhin wird Jin-Woo als Schattenmonarch dieses Mal nicht ganz so hilflos wie damals sein, sodass wir uns auf einen wesentlich ausgeglicherenen Kampf in der dritten Staffel von Solo Leveling freuen können.