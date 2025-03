Solo Leveling Season 3: Release, Story, Streaming und mehr - Das wissen wir bereits zur möglichen Staffel 3

Staffel 3 von Solo Leveling ist noch nicht bestätigt, aber wir gehen fest davon aus, dass sie kommen wird. (Bild: © Chugong / A-1 Pictures)

Die zweite Staffel von Solo Leveling hat mit dem Release der 13. Folge im März 2025 ihr Ende gefunden. Das bedeutet aber nicht gleichzeitig das Ende des Animes. Die bereits abgeschlossene Manhwa/Webtoon-Vorlage bietet nämlich noch einiges an Inhalten. Wie es um eine dritte Season steht und wann wir sie womöglich erwarten können, fassen wir hier zusammen.

Kommt Solo Leveling Season 3?

Solo Leveling ist zweifellos erfolgreich und steht allein auf Crunchyroll mit über 700.000 Bewertungen ganz oben bei den beliebtesten Animes. Trotzdem ist die dritte Staffel der Serie noch nicht offiziell bestätigt. Producer Atsushi Kaneko hatte in einem Q&A bislang nur erklärt, dass die insgesamt 25. Folge der Serie das vorläufige Ende darstellt:

"Mit Episode 25 kommt die Anime-Serie Solo Leveling zu einem Ende, zumindest fürs Erste. Wird dieses Ende temporär sein oder nicht? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was die Zukunft bringen wird. Mit der Unterstützung von allen, die zuschauen, könnte es weitergehen oder auch nicht. Persönlich hoffe ich wirklich, dass es weitergeht."

Das mag für die Zukunft von Solo Leveling ziemlich unsicher klingen, wir gehen aber stark davon aus, dass eine dritte Season kommen wird. Immerhin ist der Anime nicht nur erfolgreich, es gibt auch noch mehr als genug Quellmaterial.

Release: Wann erscheint Season 3 von Solo Leveling?

Sollte Staffel 3 kommen, müssen wir uns vermutlich noch eine Weile gedulden. Einen offiziellen Releasetermin gibt es bislang noch nicht. Zusätzlich könnte es auch länger dauern, bis die dritte Season fertiggestellt ist.

Season 1 und 2 sind zwar im Abstand von einem Jahr erschienen, allerdings wurden die ersten 25 Folgen ursprünglich von Aniplex gleichzeitig in Auftrag gegeben und erst später in zwei Staffeln aufgeteilt – die Produktion für die beiden Seasons startete also gleichzeitig.

Sollte das Animationsstudio Studio A-1 Pictures in den nächsten Monaten erst mit der Produktion von Season 3 starten können, dürften wir vermutlich mit einem Release frühestens Anfang 2026 rechnen.

Gibt es einen Trailer zu Solo Leveling Season 3?

Nein, bislang gibt es noch keinen Trailer zur neuen Staffel. Hier müssen wir also abwarten, bis die neue Season offiziell enthüllt wird. Bis dahin gibt's hier einen Trailer zum zweiten Kinofilm zum Anime:

Solo Leveling streamen: Hier könnt ihr die Serie schauen

Bei uns sind die ersten beiden Staffeln von Solo Leveling auf dem Anime-Streamingdienst Crunchyroll verfügbar. Hier könnt ihr die Serie sowohl auf japanisch mit deutschen Untertiteln als auch mit deutscher Sprachausgabe anschauen. Wir gehen entsprechend davon aus, dass auch Season 3 von Solo Leveling wieder auf Crunyhroll verfügbar sein wird.

Ab diesem Punkt könnt ihr im Manhwa nach Staffel 2 weiterlesen

Die zweite Staffel endete mit dem Jeju Island Arc. Wollt ihr unbedingt wissen, wie es weitergeht, könnt ihr einfach den gleichnamigen Webtoon zur Serie lesen. Hier startet ihr mit Kapitel 110 in die Ahjin Guild Arc.

Wird es eine Season 4 von Solo Leveling geben?

Bislang ist noch nicht bekannt, ob es eine vierte Staffel geben wird. Allerdings hat der Anime bisher knapp die Hälfte der Manhwa-Vorlage abgedeckt. Sollte die dritte Staffel also wieder aus 12 bis 13 Folgen bestehen, ist definitiv noch genug Material für eine vierte Season vorhanden.

Zudem haben Fans auch bereits angemerkt, dass viele der Ereignisse im Webtoon gegen Ende zu schnell abgehandelt wurden. Hier könnte sich der Anime also mehr Zeit nehmen.