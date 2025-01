Solo Leveling Season 2 bereitet Jin-Woo auf ein großes Rematch vor

In Staffel 2 von Solo Leveling geht Jin-Woos Reise weiter.

Solo Leveling gehört zu den aktuell beliebtesten Anime-Serien. Seit Anfang Januar läuft die zweite Staffel, die pro Woche eine neue Episode hervorbringt. Nachdem in der zweiten Folge der Red Gate Arc ein Ende gefunden hat, zeigt die dritte Episode, welcher Herausforderung Jin-Woo sich als Nächstes stellen muss.

1:08 Offizieller Teaser-Trailer zu Solo Leveling Staffel 2 zeigt jin-Woos neuen Kräfte und starken Gegner

Autoplay

Es kommt zum großen Rematch

Das ist passiert: In der dritten Folge der zweiten Staffel ist Jin-Woo aufgebrochen, um sich erneut der Festung des Teufels zu stellen.

Die Festung war schon einmal Teil der Geschichte und führt zurück zu dem ursprünglichen Grund, aus dem Jin-Woo stärker werden wollte: seine Familie. In der Festung des Teufels befindet sich das Rezept für das "Heilige Wasser des Lebens", das angeblich jede Krankheit heilen kann. Jin-Woo erhofft sich, dass er damit seine Mutter aus ihrem ewigen Schlaf befreien kann.

Aus diesem Grund stellte er sich der Festung auch schon in der siebten Episode, in der er es gerade so schaffte, den Torhüter Cerberus zu besiegen. Den Dungeon hat er in der Folge aber nicht betreten, da er mit Level 20 noch nicht stark genug dafür war.

In der Zwischenzeit ist Jin-Woo natürlich deutlich stärker geworden. Er ist jetzt der Monarch der Schatten und hat eine eigene Schattenarmee aufgebaut, die ihn in jedem Kampf unterstützt. Diese Stärke zeigt sich auch beim erneuten Betreten der Festung des Teufels.

In der neuen Episode gelingt es ihm nämlich, zwei der drei Zutaten, die für das "Heilige Wasser des Lebens" benötigt werden, zu sammeln. Ob er sich auch die letzte Zutat sichern kann, werden die kommenden Folgen zeigen.

Auch die weitere Zukunft von Jin-Woo als Jäger ist offen. Die Entwicklungen lassen verschiedene Möglichkeiten zu und es wird interessant sein, zu sehen, ob Jin-Woo mit Jin-Ho weitermacht, ob er der White Tiger Gilde beitritt oder ob er sich ein neues Abenteuer sucht.

Wie gefällt euch die zweite Staffel von Solo Leveling bisher?