Der Anime von Solo Leveling hat zwei unterschiedliche Versionen - Eine ändert das Herkunftsland von Jin-Woo und den kompletten Schauplatz

Solo Leveling ist ein südkoreanischer Manhwa, dessen Anime-Adaption in Japan produziert wird. (Bild: © Chugong / A-1 Pictures)

Die zweite Staffel von Solo Leveling dürfte eine der am meisten erwarteten Anime-Adaptionen sein, die in der Winter-Season 2025 an den Start gehen. Der Anime wird von seinem Publikum weltweit gefeiert, weswegen wir uns das Originalwerk hinter der erfolgreichen Adaption anschauen möchten. Das hat dem Animationsstudio nämlich Grund zum Anlass gegeben, den Anime in zwei unterschiedlichen Versionen zu veröffentlichen: einer allgemeinen sowie einer speziell für Japan.

Die Ursprünge von Solo Leveling

Solo Leveling ist ursprünglich als südkoreanischer Webroman ab dem Jahr 2016 unter dem Namen Only I Level Up auf der Website KakaoPage erschienen. Hinter dem Werk steckt der Autor Chugong.

Der Webroman kam so gut an, dass auf derselben Seite knapp zwei Jahre später eine Webtoon-Adaption mit dem Namen Solo Leveling veröffentlicht wurde, die vom mittlerweile verstorbenen Künstler Dubu (Jang-Sung Rak) umgesetzt wurde.

Die Webnovel beziehungsweise der Webtoon werden üblich als Manhwa bezeichnet, dem koreanischen Begriff für Comics.

Die Ursprünge von Solo Leveling sind also eindeutig südkoreanisch, mit A-1 Pictures steckt aber ein japanisches Animationsstudio hinter der Anime-Adaption, die aktuell läuft.

1:08 Offizieller Teaser-Trailer zu Solo Leveling Staffel 2 zeigt jin-Woos neuen Kräfte und starken Gegner

Autoplay

Die beiden Versionen des Solo Leveling-Animes

Die Anime-Version, die ihr wahrscheinlich schaut oder zu Gesicht bekommen habt, ist vermutlich die allgemeine. Es gibt aber eine japanische Version (via Prime Video), die Namen sowie Schauplätze des Manhwas verändert.

Namensänderungen: Die japanische Version verändert die Namen mancher Charaktere. Dazu gehört auch Protagonist Sung Jin-Woo, aus dem Shun Mizushino wird.

Bei Anime-Adaptionen von koreanischen Werken kommt es immer wieder vor, dass die Namen ins Japanische übersetzt werden. Das ist zum Beispiel auch bei Tower of God der Fall. Dort entsteht aus dem Namen von Protagonist Bam stattdessen Yoru. Beide Namen bedeuten übersetzt Nacht.

Ortsanpassungen: Die japanische Version von Solo Leveling ändert nicht nur die Namen, sondern den kompletten Schauplatz zu Japan. Aus Seoul wird Tokio und Jin-Woo beziehungsweise Mizushino ist Japaner.

Bemerkenswert ist außerdem die Änderung, dass die japanische Version aus dem eigentlich verfeindeten Japan in Solo Leveling ein fiktives Land macht.

Wieso die Änderungen?

Es ist nichts Ungewöhnliches, dass die Namen eines koreanischen Werkes für die japanische Anime-Adaption angepasst werden. Die Veränderung des Schauplatzes sowie der Herkunft des Protagonisten schon eher.

Schwierige Beziehung zwischen Japan und Südkorea: Weil ein offizielles Statement des Animationsstudios A-1 Pictures aussteht, können wir nur mutmaßen. So können wir den Gedankengang nachvollziehen, dass eine japanische Adaption Anti-Japan-Inhalte verändert, vor allem in Anbetracht der bis heute schwierigen Beziehung zwischen Südkorea und Japan.

Japan besetzte Südkorea ab dem Jahr 1910 bis zur Niederlage im Zweiten Weltkrieg 1945 und übte in dieser Zeit zahlreiche (Kriegs-)Verbrechen aus. Am Beispiel der sogenannten Trostfrauen gezeigt, kocht die Beziehung zwischen den beiden Ländern immer wieder hoch, weil noch längst nicht alle Vergehen verarbeitet wurden.

Zurück zu Solo Leveling: Es gab japanische Fans, die sich bei der Ankündigung der Anime-Adaption negativ darüber geäußert haben. So wurde etwa hinterfragt, wieso ein Studio aus Japan ein Werk adaptiere, das Anti-Japan-Inhalte besitzt.

Es gibt jedoch keine direkten Hinweise darauf, dass die Entscheidung für die zwei Versionen wirklich politisch motiviert ist. Dennoch ist es nicht nur spannend, sondern auch wichtig, den Kontext bei Entscheidungen solcher Art zu hinterfragen.

Wusstet ihr über die zwei Anime-Versionen von Solo Leveling Bescheid und was haltet ihr davon?