Song of Horror lehrt euch bald auch auf PS4 & Xbox One das Fürchten

Song of Horror setzt auf psychologischen Survival-Horror, stetige Bedrohung und eine rätselhafte Entität, die euch nicht nur ununterbrochen auf den Fersen ist, sondern sich auch noch an euer Spielverhalten anpasst. Dieser furchteinflößende Mix hat dem Gruselspiel bereits auf dem PC zu einer beachtlichen Fan-Gemeinde verholfen. Die dürfte sich bald nochmal deutlich vergrößern: Song of Horror erscheint passend zu Halloween auch für PS4 und Xbox One.

Song of Horror erscheint schon bald endlich auch für Konsolen

Darum geht's: In Song of Horror können wir als eine*r von 13 verschiedenen Protagonist*innen spielen und versuchen, dem Mysterium rund um ein rätselhaftes Lied auf den Grund zu gehen. Dazu treiben wir uns an klassisch zwielichtigen Orten wie einem Spukhaus herum, untersuchen Gegenstände und lösen das eine oder andere Rätsel.

Dabei werden wir quasi ununterbrochen von einer sogenannten Entität verfolgt, die uns ans Leder will. Kämpfen können wir allerdings nicht richtig. Stattdessen bleibt uns nichts anderes übrig, als die Flucht zu ergreifen oder uns zu verstecken und im Idealfall Ruhe zu bewahren. Was aber angesichts der vielen Schrecken in Song of Horror gar nicht so einfach ist.

Bei den meisten Spieler*innen ist die PC-Version des Horrorspiels bereits sehr gut angekommen. In den größtenteils sehr positiven Steam-Bewertungen wird zum Beispiel die konstant bedrohliche wie spannende Atmosphäre gelobt. Auch die Möglichkeit, mit den verschiedenen Personen weiterzuspielen, nachdem ein*e Protagonist*in gestorben ist, finden viele gut.

Wann erscheint es? Die PS4- und Xbox One-Version von Song of Horror wurde heute für den 29. Oktober 2020 angekündigt. Das heißt, dass das Survival-Horrorspiel passend zu Halloween auf euch zukommt und die perfekte Herbststimmung erzeugen kann.

Hier könnt ihr euch den Trailer ansehen:

Das steckt drin:

Alle 5 bisher erschienen Episoden erscheinen als Complete Edition

KI-gesteuerte Entität passt sich dynamisch an unsere Entscheidungen an

13 verschiedene Charaktere, die ebenfalls den Spielverlauf beeinflussen

Von Horrorklassikern inspirierte Schauplätze wie eine verlassene Psychiatrie, ein Antiquitätenladen, ein vergessenes Kloster und mehr

Für maximale Transparenz und der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle auch nochmal erwähnt, dass Song of Horror-Entwicklerstudio Raiser Games wie Gamepro auch zur Webedia Mediengruppe gehört.

Bisher soll Song of Horror nur digital für PS4 und Xbox One erscheinen. Zu einer eventuellen physischen Version oder einer Veröffentlichung für die Nintendo Switch gibt es noch keine Ankündigungen.

Wie findet ihr Song of Horror? Hattet ihr das Spiel schon im Auge? Freut ihr euch auf die Konsolenversion?