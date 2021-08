Sonic-Film: Knuckles wird in Fortsetzung von Marvel-Schauspieler gesprochen

Die Verfilmung des blauen Hochgeschwindigkeits-Igels Sonic spülte offenbar so viel Geld in die Kassen, dass die Verantwortlichen aktuell an einem Sequel tüfteln. Durch das Ende des ersten Films wussten wir bereits, dass zusammen mit Tails neue Charaktere aus dem Sonic-Universum im Film-Nachfolger auftauchen werden. Einer der Darsteller selbst lüftet nun das Geheimnis um die Stimme eines weiteren Igel-Charakters.

Erster neuer Synchronsprecher bekannt

Auf Twitter postet Schauspieler Idris Elba ein Bild von Knuckles Faust mit dem Zusatz "Klopf, klopf…" und dem Hashtag #SonicMovie2. Daraus lässt sich ableiten, dass der Darsteller als Synchronsprecher für den roten Igel Knuckles eingesetzt wird:

Damit ist offiziell klar, dass auch Knuckles in der Filmfortsetzung auftauchen wird. Knuckles ist im Sonic-Universum ein dickköpfiger Freund von Sonic, der als Hüter des Master Emerald fungiert. Ein markantes Markenzeichen sind seine stachelförmigen Auswüchse an den Knöcheln.



Zeitweise waren Knuckles und Sonic sogar verfeindet. Es bleibt also spannend, welche Rolle Knuckles im Sonic-Film spielen und auf welcher Seite er stehen wird.

Heimdall wird zu Knuckles

Woher kennt man Idris Elba? Der Schauspieler ist der Hauptdarsteller der Serie Luther. Außerdem verkörperte er in diversen Thor- und Avengers-Filmen die Figur Heimdall, der als Wächter der Regenbogenbrücke in Asgard den Bifröst kontrolliert.



Leider ist noch nicht bekannt, welcher Darsteller dem Fuchs Tails seine Stimme leihen wird. Er ist der beste Freund von Sonic und dürfte im kommenden Film eine große Rolle spielen. Zudem müssen Fans der deutschen Synchronisation abwarten, wer die deutsche Stimme von Knuckles übernehmen wird.



Wann erscheint der Film? Die Meldung lässt noch keinen Schluss zu, wie weit der Film bereits fortgeschritten ist. Es ist nicht klar, ob die Synchronarbeiten bereits begonnen haben oder ob Elba vorm Start bekannt geben wollte, dass er die Stimme von Knuckles sein wird. Somit bleibt abzuwarten, bis die Verantwortlichen einen offiziellen Filmstart enthüllen.

Wie erfolgreich der erste Sonic-Film war, könnt ihr hier nachlesen:

Fans unzufrieden mit anfänglichem Design

Die Veröffentlichung des ersten Trailers zum Sonic-Film führte zu einer Welle an Kritik für das Charakter-Design von Sonic. Der blaue Igel hatte zunächst kaum etwas mit seiner Videospiel-Vorlage zu tun, sodass Fans auf die Barrikaden gingen. Der Shitstorm führte schlussendlich dazu, dass die Verantwortlichen das Design von Sonic überarbeiteten, was wohl zum Erfolg des Films beigetragen hat.



