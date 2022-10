Sonic wird in neuem Spiel zum Monster Hunter und seine Rüstung ist sehr ... speziell

Sonic Frontiers bekommt kurz nach der Veröffentlichung direkt einen kostenlosen DLC. Aber nicht irgendeinen, sondern ein Monster Hunter-Crossover. In dem stecken neben einem Minispiel, das sich um Fleisch am Spieß dreht, auch noch zwei Monster Hunter-Rüstungen für Sonic. Die wirken auf den ersten Blick aber so, als wären sie wirklich nur etwas für beinharte Fans – und selbst die reagieren teilweise nicht gerade begeistert.

So sehen die Monster Hunter-Rüstungen in Sonic Frontiers aus

Nachdem es bereits in Monster Hunter Rise ein Sonic-Crossover gab, wird der Spieß jetzt einfach umgedreht. Das heißt in diesem Fall, dass wir in Sonic Frontiers tatsächlich und wahrhaftig den Spieß umdrehen müssen: Wir können in einem Minispiel Fleisch grillen, ganz wie in Monster Hunter. Schaffen wir das, bekommen wir einen Buff.

Der kostenlose Crossover-DLC für Sonic Frontiers soll am 14. November erscheinen. Das ist keine ganze Woche nach dem Release des neuen Open World-Jump'n Runs, der am 8. November erfolgen soll. Hier könnt ihr euch einen Trailer ansehen:

Das Herzstück des Promo-Crossovers von Sonic und Monster Hunter dürften allerdings die beiden Rüstungen bilden. Eine davon ist Rathalos nachempfunden und die andere basiert auf Felyne Rathalos. Hier in diesen Artworks sehen beide eigentlich auch irgendwie ganz cool aus:

Sonic kocht sein eigenes Süppchen, schön am Feuer, sogar mit Katze!

Aber im Spiel selbst sehen die Rüstungen etwas anders aus. Daran scheiden sich natürlich die Geister. In den GamePro-Chats haben selbst gestandene Monster Hunter-Fans die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und waren sich einig, dass das überhaupt nicht "pretty cool" aussieht (wie zum Beispiel GamingBolt schreibt).

Aber seht selbst, vor allem die unteren beiden Bilder in diesem Tweet zeigen die Rüstungen im Detail:

Erschwerend kommt hinzu, dass das Visier des Helms so komplett unnütz ist, wenn es nicht über die Augen herunter geklappt werden kann, weil der Stachel im Weg ist. Aber sei's drum.

Der Fairness halber sei erwähnt: Im Netz finden sich auch haufenweise sehr positive Kommentare. Offenbar trifft das Crossover durchaus einen Nerv und Fans feiern teilweise regelrecht unter den Ankündigungstweets.

Wie seht ihr das: Findet ihr die Rüstungen hübsch oder eher nicht so? Welche gefällt euch besser und was haltet ihr von diesem Crossover?