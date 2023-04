Schnell, Schneller, Sonic the Hedgehog: Schnappt euch den ikonischen Charakter als LEGO-Figur

Sonic the Hedgehog gibt es jetzt als LEGO-Figur!

Am 19. April 2023 wurde ein ganzes Set an Sonic the Hedgehog LEGO-Figuren angekündigt. Zwar könnt ihr leider noch nicht aktiv vorbestellen, wir möchten euch aber trotzdem schon einmal mit allen bisher bekannten Informationen füttern. Sobald die Figur verfügbar ist, werden wir den Artikel dem entsprechend aktualisieren.

Wann wird die Sonic the Hedgehog LEGO-Figur verfügbar sein? Release-Datum wird der 01. August 2023 sein. Bestellen könnt ihr sie voraussichtlich ab diesem Tag um 1 Uhr MESZ.

Wie viel kosten die LEGO-Sets von Sonic? Die Preise variieren zwischen knapp 30€ und 105€. Natürlich kommt das ganz darauf an, welches Set ihr gerne haben wollt.

Welche Sets wird es geben? Es wird vier verschiedene Sets geben:

Weitere LEGO-Figuren

Mittlerweile hat es LEGO geschafft, mehrere Franchise unter sich zu vereinen. Neben Sonic the Hedgehog gibt es unter anderem auch noch folgende LEGO Welten:

Rechts sieht ihr die super coole LEGO-Figur des mächtigen Bowsers.

Letzteres könnte vor allem für die jenigen unter euch interessant sein, die durch den Super Mario Bros. Film ihre Liebe zu Mario wiederentdeckt haben. Ihr könnt euch zum Beispiel den Fragezeichen-Block aus Super Mario 64 holen, der auch im Kinofilm zu sehen ist.

Ihr zählt euch zur dunklen Seite der Macht oder seid einfach nur Fan des Bowser-Hits "Peaches, Peaches, Peaches"? Dann könnt ihr euch den mächtigen Bowser jetzt ganz einfach nach Hause holen. Für 269,99€ ist das 2.807-teilige Set euer Eigentum!