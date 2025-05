Sony entfernt neuen PS5-Service nach knapp 3 Jahren schon wieder - nutzt ihn schnell noch, um Geld im PS Store zu sparen!

Mit PlayStation Stars ist bald Schluss – das bedeutet es für euch.

Im Oktober 2022 hat Sony ein eigenes Treueprogramm für die PS5 an den Start geschickt. Ähnlich wie das Pendant von Nintendo belohnt euch das für das Zocken bestimmter Spiele und den Einkauf im PlayStation Store mit Punkten – die ihr wiederum für Spiele oder Guthaben einlösen könnt. Aber jetzt steht das Aus bevor.

Sonys Treueprogramm PlayStation Stars endet – das passiert mit euren Punkten

Sony hat nämlich frisch das Ende von PlayStation Stars angekündigt. Ab sofort könnt ihr nicht mehr beitreten, wenn ihr nicht bereits Teil des Programms seid und der Service wird am 2. November 2026 komplett eingestellt.



Den Grund für die Einstellung von PlayStation Stars hält Sony ziemlich vage:

Im Rahmen unserer anhaltenden Verpflichtung, uns weiterzuentwickeln und an die neusten Trends in der Gaming-Community anzupassen, haben wir entschieden, die aktuelle Version von PlayStation Stars einzustellen. Wir wollen uns neu orientieren und unseren Blick in die Zukunft richten.

Falls ihr euch jetzt fragt, was mit euren gesammelten Punkten passiert, gibt es vorerst keinen Grund zur Sorge. Ihr könnt eure Punkte nämlich auch weiterhin einlösen, bis sie ablaufen. Damit könnt ihr in der PlayStation App dann beispielweise Guthaben oder direkt bestimmte Spiele, die als Belohnungen enthalten sind, kaufen.

Unter anderem gehören Stellar Blade, Astro Bot und Stardew Valley zu den angebotenen Titeln – es kann sich also lohnen, gesammelte Punkte schnell noch einzulösen.

Neue Punkte könnt ihr allerdings nicht mehr allzu lange verdienen. Nur bis zum 23. Juli 2025 könnt ihr nämlich Kampagnen abschließen und Punkte oder digitale Sammlerstücke dafür bekommen. Habt ihr danach also nicht genug Punkte für eine der Prämien, verfallen sie effektiv!

Apropos digitale Sammlerstücke: Diese virtuellen Ausstellungsstücke bekommt ihr für das Abschließen bestimmter Kampagnen und sie bleiben euch auch "nach der Einstellung dieser Version von PlayStation Stars" erhalten.

Moment, "diese Version"? Obwohl Sony in der offiziellen Mail an alle Mitglieder angibt, dass das "PlayStation Stars-Treueprogramm endet", finden sich auf der offiziellen FAQ-Seite Hinweise, dass das Treueprogramm nicht ganz abgeschafft wird.

Hier heißt es nämlich, dass schlicht die aktuelle Version von PlayStation Stars endet. Es scheint also ganz so, als hätte Sony in Zukunft durchaus noch Pläne für das Treueprogramm – oder will sich das zumindest offen halten. So oder so solltet ihr aber unbedingt eure Punkte vorher noch einlösen, wenn ihr aktuell Mitglieder seid.

Seid ihr traurig über das Ende des aktuellen Treueprogramms oder habt ihr es eh nicht wirklich benutzt?