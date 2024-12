Sony will FromSoftware-Inhaber kaufen - jetzt folgt die offizielle Bestätigung von Sony

Jetzt hat sich auch Sony zu Wort gemeldet.

Vor rund drei Wochen hatte Reuters interessante News für alle Fans des Elden Ring-Entwicklers FromSoftware: Die Nachrichtenagentur berichtete, dass Sony sich in Kaufverhandlungen mit dem Mutterkonzern Kadokawa befinde. Dabei handelte es sich allerdings noch um ein Gerücht, nicht um Infos aus offiziellen Quellen.

Kurze Zeit später meldete sich Kadokawa zu den Gerüchten zu Wort, jetzt folgt Sony.

Jetzt ist es ganz offiziell: Sony will Kadokawa kaufen

Reuters' Quellen gaben zu Protokoll, dass die Verhandlungen sogar schon relativ weit fortgeschritten sein und die Unterzeichnung sehr bald stattfinden könnte. Es folgte eine Bestätigung von Kadokawa, dass die Verhandlungen tatsächlich im Gange sind.

Die beiden Unternehmen sprechen außerdem nicht erst seit vorgestern miteinander, sondern treten seit Jahren immer wieder in den Dialog ein.

Zurückhaltende Äußerung von Sony

Jetzt zieht Sony nach und äußert sich in einem Interview mit Yahoo Japan (via IGN). Die Aussage klingt allerdings noch sehr vorsichtig:

Es stimmt, dass wir eine erste Absichtserklärung abgegeben haben. Wir wären dankbar, wenn wir auf weitere Kommentare verzichten können.

Eine Bestätigung, dass der Deal Zustande kommt, ist das also noch lange nicht.

Das ist Kadokawa

Kadokawa ist nicht nur der Mutterkonzern von FromSoftware, sondern ein japanisches Mega-Unternehmen, das eine große Zahl von Firmen und Sparten umfasst. Dazu gehört auch Anime und Manga. So besitzt Kadokawa beispielsweise die Delicious in Dungeon-Marke, die ihr eventuell durch ihre erfolgreiche Netflix-Adaption kennt. In der Originalmeldung erfahrt ihr noch mehr:

Bei der Äußerung von Kadokawa vor rund zwei Wochen machte das Unternehmen deutlich, dass es sich nur komplett von Sony aufkaufen lassen wolle. Offensichtlich ist Sony nämlich hauptsächlich an den Sparten interessiert, die wahrscheinlich auch ihr mit Kadokawa verbindet, und die wir hier thematisiert haben: Gaming und Anime/Manga.

