FromSoftware-Inhaber möchte von Sony gekauft werden – allerdings nur unter einer Bedingung

Gehört FromSoftware bald Sony?

Bereits vor einigen Tagen berichteten wir über einen möglichen Mega-Deal und die Übernahme von Kadokawa – dem Inhaber hinter FromSoftware – durch Sony. Die Nachrichtenagentur Reuter hatte zuvor berichtet, dass die Verhandlungen sogar bereits in einem fortgeschrittenen Stadium seien.

Kurze Zeit später veröffentlichte Kadokawa dann eine kurze Notiz, die zumindest bestätigte, dass dem Unternehmen ein Angebot von Sony vorliegt. Aus einem Bericht von Bloomberg ergeben sich nun noch weitere Details zu den Verhandlungen.

Übernahme nur ganz oder gar nicht

Die Verhandlungen zwischen Sony und Kadokawa sind nicht neu, denn bereits seit mehreren Jahren sprechen die beiden Unternehmen immer wieder miteinander. Während Sony allerdings vor allem Interesse an der Anime- und Gaming-Sparte des Unterhaltungsriesen interessiert ist, möchte Kadokawa, dass Sony die Firma entweder ganz oder eben gar nicht kauft.

1:38 Play Has No Limits: Sony feiert den Spieltrieb in neuem PS5-Video

Autoplay

Dass Sony nun also tatsächlich ein Angebot für den Kauf von Kadokawa vorgelegt hat, könnte der Anfang vom Ende dieser Verhandlungen sein – zumindest wenn das Unternehmen keine weiteren Angebote erhält.

Diese müssten aber äußerst lukrativ ausfallen, immerhin ist die Aktie von Kadokawa seit den letzten Berichten über die Übernahme in die Höhe geschnellt und der Börsenwert ist auf 4,1 Milliarden Dollar gestiegen.

Unternehmen wie Microsoft oder Tencent könnten sich das Ganze aber ohne weiteres leisten und beide zeigten in der Vergangenheit ebenfalls Interesse an der Unterhaltungsfirma aus Tokyo. Erfahrungsgemäß verkaufen japanische Firmen aber wesentlich lieber an andere japanische Unternehmen, was natürlich für Sony sprechen würde.

Es bleibt also spannend, wie sich das Thema entwickelt und wir halten euch natürlich weiter auf dem Laufenden. Neben FromSoftware ist Kadokawa vor allem wegen seiner großen Anime und Manga-Sparte für Sony interessant. In Japan produzierte Anime waren in den letzten Jahren immerhin ein lukratives Geschäft für das Unternehmen.

Erst 2021 kaufte Sony den Anime-Vertrieb Crunchyroll aus den USA – für satte 1,2 Milliarden Dollar. Damit sicherte sich das Unternehmen allerdings auch eine führende Position im internationalen Vertrieb japanischer Anime.

Was denkt ihr über die mögliche Übernahme? Denkt ihr, es würde FromSoftware gut tun, fest zu Sony zu gehören? Verratet es uns in den Kommentaren!