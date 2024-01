Überfällige Comebacks: Welche PlayStation-Exclusives wünscht ihr euch zurück?

Ob Killzone oder Jak & Daxter, Sony könnte mehr aus alten Marken machen.

Denken wir heute an PlayStation-Exclusives, fallen uns wohl als Erstes die großen und noch recht aktuellen Blockbuster wie The Last of Us, God of War oder Horizon ein. Dabei ist die Liste viel umfangreicher und beherbergt Schätze, die Sony zu Unrecht schon so lange einstauben lässt.

Wir haben ein paar dieser vergessenen Sony-Marken rausgesucht und wollen von euch wissen wissen, welche eurer Meinung nach am meisten ein Comeback auf der PlayStation 5 verdient haben – auf welche Weise auch immer.

Für die Umfrage habt ihr 4 Stimmen, die ihr verteilen könnt.

Hier eine kleine Auffrischung der genannten Sony-Marken:

Dark Cloud: Fantasy-Rollenspiel, das ursprünglich auf der PS2 erschien.

Fantasy-Rollenspiel, das ursprünglich auf der PS2 erschien. Infamous: Third-Person-Superhelden-Reihe von Sucker Punch (Ghost of Tsuhima).

Third-Person-Superhelden-Reihe von Sucker Punch (Ghost of Tsuhima). Jak & Daxter: 3D-Jump'n'Run-Reihe der Crash-Bandicoot-Entwickler.

3D-Jump'n'Run-Reihe der Crash-Bandicoot-Entwickler. Killzone: SciFi-Shooter-Reihe von Guerrilla Games (Horizon Zero Dawn), das Halo Konkurrenz machen sollte.

SciFi-Shooter-Reihe von Guerrilla Games (Horizon Zero Dawn), das Halo Konkurrenz machen sollte. Motorstorm: Offroad-Rennspiel-Serie, in der es halsbrecherisch zur Sache geht.

Offroad-Rennspiel-Serie, in der es halsbrecherisch zur Sache geht. Resistance: SciFi-Ego-Shooter-Serie, die sogar einen PSP-Ableger nach sich zog.

SciFi-Ego-Shooter-Serie, die sogar einen PSP-Ableger nach sich zog. Sly Cooper: 3D-Jump'n' Run-Reihe mit anthropomorphen Tieren.

3D-Jump'n' Run-Reihe mit anthropomorphen Tieren. Socom: Taktik-Shooter-Reihe, in der wir als Teil einer Einsatztruppe unter anderem gegen Terroristen kämpfen.

Taktik-Shooter-Reihe, in der wir als Teil einer Einsatztruppe unter anderem gegen Terroristen kämpfen. Syphon Filter: Third-Person-Spionage-Reihe mit Stealth-Fokus, die Golden Eye 007 Konkurrenz machen sollte.

Third-Person-Spionage-Reihe mit Stealth-Fokus, die Golden Eye 007 Konkurrenz machen sollte. The Order 1886: Storylastiger Third-Person-Shooter, in dem wir als Mitglied eines Elite-Ordens in einem alternativen viktorianischen London kämpfen.

Storylastiger Third-Person-Shooter, in dem wir als Mitglied eines Elite-Ordens in einem alternativen viktorianischen London kämpfen. Twisted Metal: Rennspiel-Shooter-Serie, in der wir mit allerhand Waffen (darunter Raketen und Granaten) unsere Widersache aus dem Rennen schießen.

Rennspiel-Shooter-Serie, in der wir mit allerhand Waffen (darunter Raketen und Granaten) unsere Widersache aus dem Rennen schießen. Warhawk: Third-Person-Shooter von Incognito, in dem wir als Fußsoldat, in Panzern, Jets und anderen Fahrzeugen in die Schlacht ziehen.

Third-Person-Shooter von Incognito, in dem wir als Fußsoldat, in Panzern, Jets und anderen Fahrzeugen in die Schlacht ziehen. WipeOut: Futuristisches Rennspiel-Serie mit Power-Ups, in der wir Antigravitations-Gleiter steuern.

Natürlich ist die Liste nicht vollständig. Wir haben uns vor allem auf ältere IPs konzentriert. Schreibt uns daher nicht nur gerne in die Kommentare, für welche Titel ihr euch in der Umfrage entschieden habt, sondern auch, welche anderen hier nicht genannten Spielemarken ihr euch von Sony zurückwünscht.

Verratet uns auch gerne, auf welche Art und Weise ihr euch ein Comeback wünscht. Vielleicht als Remake, oder soll es eine richtige Fortsetzung sein?

Vielen Dank für's Abstimmen. Wir sind auf eure Meinung gespannt!