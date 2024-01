Ihr entscheidet: Welches ist das bislang beste 3D-Mario-Jump+Run?

Gute 3D-Mario-Spiele gab es einige, aber welches wählt ihr an die Spitze?

Super Mario ist nicht nur die wohl bekannteste Nintendo-Figur, sondern die Jump&Runs, in denen er auftritt, sind auch stets von allerhöchster Qualität. Der berühmte Klempner hat in über 35 Jahren in zig unterschiedlichen Hüpfern sein Stelldichein gegeben, einige davon sind besonders bekannt und beliebt.

Acht hervorragende Spiele – aber welches findet ihr am besten?

Dazu gehören auch die großen 3D-Jump&Runs, von denen seit 1997 insgesamt acht Stück veröffentlicht wurden und um die es in dieser Umfrage gehen soll. Denn wir würden gerne von euch wissen, welches dieser Mario-Spiele das beste für euch war bzw. ist.

Ist es vielleicht die N64-Legende Super Mario 64 oder doch Super Mario Galaxy mit seinen Kugelwelten? Oder hat möglicherweise das Multiplayer-fokussierte Super Mario 3D World euer Herz erobert?

Macht bei unserer Umfrage mit und stimmt ab:

Hinweis: Bowser's Fury ist zwar nicht separat erhältlich – sondern nur im Paket mit 3D World auf der Switch – ist aber so einzigartig und spielenswert, dass wir es als separaten Eintrag hinzugefügt haben.

Wie immer bei unseren Umfragen dürft ihr uns in den Kommentaren gerne verraten, wieso eure Wahl auf diesen oder jenen speziellen Titel gefallen ist. Zu einem späteren Zeitpunkt werden wir dann die Ergebnisse der Umfrage als großes Community-Ranking aufbereiten.

Apropos Umfragen – hier findet ihr noch mehr:

Acht große 3D-Jump&Runs mit Super Mario gibt es bislang und es könnte sein, dass schon in diesem Jahr ein weiteres dazu kommt. Denn wie schon durch die Gerüchteküche waberte, könnte ein neues "großes" Mario-Spiel einer der Starttitel für die neue Nintendo-Konsole sein, die angeblich im Jahr 2024 erscheinen könnte.

Dieser titel soll laut einem Insider angeblich eine Open World bekommen und das bislang bestaussehendste Mario-Spiel überhaupt werden. Wer weiß, vielleicht wiederholen wir diese Umfrage in einem Jahr ja nochmal...

Wir bedanken uns schon jetzt ganz herzlich für eure Teilnahme!