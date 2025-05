In neuer Fortnite-Season schlummert eine geheime Loot-Höhle und so gelangt ihr hinein

In der Loot-Höhle wird auch sicher was Passendes für Darth Jar Jar dabei sein.

Am gestrigen Freitag ist in Fortnite Chapter 6 Season 3 gestartet, wo ihr euch bis zum 08. Juni entweder auf die Seite der Rebellen oder auf die dunkle Seite der Macht schlagen könnt. Da sich durch das Star Wars-Crossover auch allerhand auf der Map getan hat, haben wir zum Start einen kleinen Tipp für euch.

Hier findet ihr die geheime Loot-Höhle

Und zwar könnt ihr im Schneegebirge im Nordwesten von Seaport City eine kleine Loot-Höhle freisprengen. Dafür müsst ihr lediglich die Bordkanone eines kaputten Panzers abfeuern und zusehen, wie sich durch den Einschlag eine Höhle im Berg vor euch auftut.

Dank gebührt an der Stelle Redditor InkyMarshadow, der das Prozedere auch gleich in seinem Beitrag zeigt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Stapft ihr als Sturmtruppler, Darth Jar Jar oder als Wookie über die veränderte Map aus "Galactic Battle", dann kann es sicher nicht schaden, wenn ihr über den gut versteckten Loot-Spot im Bilde seid.

Zur besseren Orientierung haben wir euch die entsprechende Stelle auch noch einmal rot auf der Karte markiert:

Südöstlich von Brutal Boxcars und nordwestlich von Seaport City stoßt ihr auf die versteckte Loot-Höhle.

Alles Wichtige zu Fortnite Chapter 6 Season 3

In den kommenden fünf Wochen dreht sich in Fortnite alles um Star Wars. Neben den passenden Skins gibt's vom Lichtschwert bis zum Blastergewehr die bekannten Waffen aus dem Sci-Fi-Universum und ihr könnt euch sogar in der Luft mit X-Wings und imperialen TIE-Fightern bekabbeln.

Alle Infos zu Galactic Battle haben wir hier für euch zusammengefasst:

Fortnite Chapter 6 Season 3 Battle Pass, alle Waffen und Event-Übersicht von Galactic Battle von Dennis Michel

Ab dem 08. Mai startet mit "Ruf der Macht" übrigens das erste von insgesamt fünf Events, das euch neue Macht-Fähigkeiten und die Lichtschwerter von Luke und Darth Maul bringt. Mit "Der finale Showdown" wird dann am 07. Juni das Ende der Star Wars-Season eingeläutet.

Wie gefällt euch Season 3 bislang und findet ihr, Epic hat das Thema Star Wars gut und vor allem spaßig in Fortnite umgesetzt?