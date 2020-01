Sony verzichtet auf E3 2020: "Nicht die richtige Messe für uns"

Die Spatzen (Analysten) pfiffen es bereits vom Dach, doch jetzt ist es offiziell. Auch in diesem Jahr wird Sony keine Pressekonferenz im Rahmen der E3 abhalten. Stattdessen wolle man sich weiterhin auf mehrere, aber kleinere Events konzentrieren, die sie selbst gestalten. Als Grund nannte Sony, dass die "Vision der E3" nicht zu den eigenen Plänen passe.

Im Gespräch mit GamesIndustry.biz gab ein Sprecher folgendes Statement ab, warum Sony zum zweiten Mal in Folge auf die gigantische Messe verzichte:

Sony ist unzufrieden mit der Messe: War im letzten Jahr die Vorbereitung auf die Enthüllung der PlayStation 5 eine mögliche Erklärung für Sonys Verzicht auf die E3, sieht es dieses Mal anders aus. Obwohl die PS5 bis zur E3 2020 vermutlich bereits vorgestellt wurde, nutzt Sony nicht die Gelegenheit der großen E3-Bühne, um Fans auf die Next-Gen vorzubereiten. Das lässt sich auf an dem Zusatz herauslesen, dass es an der "Vision" der Videospiel-Messe liegt.

Gerüchten zufolge soll die E3 2020 in diesem Jahr nämlich mehr zu einem "Fan-Festival" werden und den Business-Charakter früherer E3-Ausgaben weiter abstreifen. Schon in den letzten Jahren wurde die Messe auch für normale Besucher geöffnet, was nicht jedem Aussteller gefallen hat.

E3-Veranstalter zeigt sich selbstbewusst: In Reaktion auf Sonys Statement hat sich auch die ESA zu Wort gemeldet und die E3 2020 als einzigartiges Gaming-Event bezeichnet. In diesem Jahr soll "neue Erfahrungen, Partner, Raum für Aussteller, Aktivitäten und Programme" geben, die Besucher begeistern werden. Einen direkten Kommentar auf Sonys Absage gab die ESA nicht ab.

Im Gegensatz zu Sony, die sich nun offenbar dauerhaft von der E3 zurückziehen wollen, scheint Microsoft an der Messe festhalten zu wollen. In einem Tweet meldete sich Xbox-Chef Phil Spencer zu Wort und versprach, dass sein Team schon jetzt die E3 vorbereite und man sich freue, die Zukunft mit Fans zu teilen.

Our team is hard at work on E3, we look forward to sharing with all who love to play what's ahead for us. Our artform has consistently been propelled by the cross-section of creativity and technical progress. 2020 is a milestone year in that journey for Team Xbox. #XboxE3 #E32020