Die State of Play war wohl nur der Anfang - Sony zeigt beim Summer Game Fest angeblich weitere First Party-Spiele

Zeigt Sony beim Summer Game Fest noch mehr?

Sony hat auf der letzten State of Play auch Neuankündigungen dabei gehabt – ganz vorn mit dabei war das neue Astro Bot. Jetzt könnte man meinen, dass das Unternehmen sich erst einmal gemütlich zurücklehnt. Einen neuen PS5-Showcase sollten wir tatsächlich nicht allzu bald erwarten, mit großen Ankündigungen scheint Sony fürs Erste aber trotzdem nicht durch zu sein (via WccfTech).

Ein paar First Party-Spiele gibt's wohl noch beim Summer Game Fest zu sehen

Geht es nach Midori (みどり), hat Sony direkt nach der State of Play noch ein paar weitere Spiele auf Lager, die bei PlayStation-Studios entstehen. Genauer gesagt spricht Midori auf X/Twitter davon, dass wir weitere First Party-Titel beim Summer Game Fest zu sehen bekommen:

Welche Spiele von SIE (Sony Interactive Entertainment) das genau sind, können wir bislang aber nur mutmaßen. Ein möglicher Kandidat ist aber das LEGO-Spiel Horizon Adventures, das neben Midori bereits vom bekannten Insider und Journalisten Tom Henderson angedeutet wurde. Denkbar wären zudem Ankündigungen zur Spider-Man 2-Erweiterung und Marvel's Wolverine. Beides wäre überfällig. Aber auch den PvP-Heist-Shooter Fairgame$ sollten wir nicht vergessen.

Der neu angekündigte First Party-Titel Astro Bot wurde bei der State of Play mit einem Trailer vorgestellt, den ihr hier seht:

3:13 Neues Astro Bot kommt auf die PS5 und das schon im September

Wollt ihr alle Ankündigungen der State of Play nachholen, schaut gerne in unsere Zusammenfassung rein:

Wie wahrscheinlich ist das alles? Midori genießt unter den Leaker*innen vielleicht keine ganz so große Vertrauen wie ein Tom Henderson, steht mit den Voraussagen aber meist trotzdem recht gut dar. Dennoch handelt es sich hierbei vorerst nur um ein Gerücht, dass Sony uns beim Summer Game Fest noch mit einigen First Party-Spielen beglückt.

Mehr erfahren wir dann spätestens am 7. Juni um 23 Uhr deutscher Zeit, wenn der Summe Game Fest-Showcase läuft – den wir für euch übrigens live begleiten. Schaut also für alle wichtigen News dann auf GamePro.de vorbei. Welche Shows zur "E3-Zeit" noch anstehen, lest ihr im oben verlinkten Artikel.

Was denkt ihr über das Gerücht? Glaubt ihr, dass Sony beim Summer Game Fest noch ein paar Updates und gar neue First Party-Spiele präsentiert? Falls ja, welche?