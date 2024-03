Auch ohne E3 2024: Alle Sommer-Events und Shows mit deutscher Zeit im Überblick

Auch ohne E3 bekommen wir im Sommer einige Events zu sehen, teils auch mit Bühnenprogramm.

Nachdem die E3 (Electronic Entertainment Expo) unter anderem aufgrund der Corona-Pandemie in den letzten Jahren bereits mehrmals ausgefallen ist, steht bereits fest, dass sie auch im Juni 2024 nicht stattfinden wird. Denn die einst wichtigste Gaming-Messe der Welt wurde bereits im vergangenen Jahr endgültig eingestampft.

Das bedeutet aber nicht, dass wir auf Neuankündigungen und Updates zu Spielen in diesem Sommer verzichten müssen. Wie bereits in den letzten Jahren veranstalten in dem eigentlichen E3-Zeitraum viele Publisher und Entwickler ihre eigenen Showcases und zeigen ihre Spiele.

Hier findet ihr die bereits bestätigten Events und Shows, die in diesem Gaming-Sommer auf uns warten.

Dieser Artikel dient der Übersicht aller Sommer-Showcases. Sobald es neue Termine oder zusätzliche Details gibt, aktualisieren wir ihn.

Alle bestätigten Shows und Events im Sommer

Weitere noch unangekündigte, aber erwartete Shows und Events

Ubisoft Forward

gamescom Opening Night Live

PlayStation Showcase

Future Games Show

PC Gaming Show

Devolver Direct

Summer Game Fest

Datum: 7. Juni 2024

7. Juni 2024 Uhrzeit: 22:00 Uhr deutscher Zeit

22:00 Uhr deutscher Zeit Live auf: Twitch und YouTube (über TheGameAwards)

Host und Moderator Geoff Keighley lädt wieder zu seinem Showcase ein, der sowohl live vor Ort in Los Angeles stattfindet als auch zeitgleich digital gestreamt wird.

Xbox Showcase

Datum: Juni 2024

Juni 2024 Uhrzeit: TBA

TBA Live auf: YouTube

Während einer Spezialausgabe des Xbox Podcasts im Februar 2024 kündigte Microsoft den großen Showcase für Juni an. Dort dürfte es unter anderem mehr zu Indiana Jones und der Große Kreis sowie zu Avowed zu sehen geben.

Wholesome Direct

Datum: Juni 2024

Juni 2024 Uhrzeit: TBA

TBA Live auf: Twitch

Auf der Wholesome Direct werden in erste Linie kleine Indie-Titel gezeigt, die aufmunternd, mitfühlend und/oder gemütlich sind.

Welche Shows und Events erwartet ihr zur "E3-Zeit" bzw. auf welche freut ihr euch am meisten?