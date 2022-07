Sony Gaming-TV: 65 Zoll 4K-Fernseher mit 120 Hz zum Bestpreis bei Saturn

Bei Saturn laufen von heute bis Sonntag die Card Days, in denen Card-Mitglieder Extra-Rabatt auf tausende Produkte bekommen können, darunter hunderte 4K-Fernseher und auch viel Gaming-Hardware wie Headsets und Controller. In den meisten Fällen beträgt der Rabatt, der euch erst nach Anmeldung in eurem Account angezeigt wird, 10 Prozent. Das kann zu sehr attraktiven Preisen führen, wenn man ohnehin schon günstige Produkte auswählt. In diesem Artikel haben wir euch Highlights aus den TV-Angeboten herausgesucht. Die Übersicht über sämtliche Deals findet ihr hier:

Die Registrierung für die Saturn Card ist kostenlos und dauert höchstens ein paar Minuten. Die Angebote könnt ihr online sofort nach der Anmeldung nutzen. Mehr erfahrt ihr auf der Saturn Card Infoseite.

Highlight: Sony X92J mit 65 Zoll und HDMI 2.1

Der 4K-Fernseher Sony X92J in der Größe 65 Zoll ist bei Saturn gerade selbst ohne den Card-Rabatt mit 999€ ziemlich günstig. Durch den zusätzlichen Preisnachlass von 10 Prozent zahlt ihr nur noch 899,10€. Laut Vergleichsplattformen gab es weder dieses Modell noch den sehr ähnlichen, aber mit einem anderen Standfuß ausgestatteten Sony X90J je zuvor so günstig in dieser Größe.

Bild: Bei der Bildqualität gehört der Sony X92J zum oberen Ende der Mittelklasse unter den aktuellen 4K-Fernsehern. Mit OLED-TVs kann er also nicht ganz mithalten. Dank einem kontrastreichen VA-Display, einer recht hohen Spitzenhelligkeit und gutem Full Array Local Dimming ist er aber nicht weit entfernt. Letzteres bedeutet, dass das Display in Zonen eingeteilt ist, deren Helligkeit einzeln an die Szene angepasst wird.

Gaming: Fürs Gaming ist der Sony X92J sehr gut geeignet. Er verfügt über ein 120-Hz-Display und über zwei HDMI-2.1-Anschlüsse, durch die mit der PS5 und der Xbox Series X Gaming in 4K mit bis zu 120 fps möglich ist. VRR und ALLM werden seit einem Software-Update ebenfalls unterstützt. Der Input Lag ist mit 11 ms bei 120 Hz und 18 ms bei 60 Hz zwar etwas höher als bei aktuellen TVs von Samsung oder LG, liegt aber noch immer in einem guten Bereich.

210 8 Mehr zum Thema PS5 & Xbox Series X – Diese TVs nutzen die Features der neuen Konsolen

Weitere TV-Angebote:

Falls euch der Sony X92J zu teuer ist, könnt ihr mit dem Sony X85J auch noch ein etwas günstigeres Modell mit 65 Zoll und HDMI 2.1 bekommen, das bei der Bildqualität aber nicht ganz mit dem X92J mithalten kann. Daneben gibt es natürlich auch noch zahlreiche 4K-Fernseher von anderen Herstellern günstiger. Hier eine kleine Auswahl, bei der wir den Card-Rabatt schon einberechnet haben: