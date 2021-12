Barrierefreiheit: Sony bringt neue Webseite mit PS4-, PS5- und Spiele-Features an den Start

Barrierefreiheit ist ein Thema, das langsam auch im Bereich der Videospiele präsenter wird – doch es gibt an vielen Stellen noch großen Nachholbedarf. Manchmal ist das Problem nicht einmal, dass Features bei Hardware oder Spielen fehlen, sondern einfach, dass es viel zu schwierig ist, sich darüber zu informieren. Sony möchte die Übersicht nun mit einer neuen Seite verbessern. Ihr könnt euch dort anschauen, welche Accessibility-Features PS4, PS5 und First Party-Spiele bieten. Wir verraten euch mehr darüber.

Übersicht über Features

Darum geht es: Sony hat eine neue Webseite an den Start gebracht, die eine Übersicht über Barrierefreiheits-Optionen bietet. Dort könnt ihr euch nicht nur informieren, welche Optionen PlayStation 4 und PlayStation 5 in Punkto Accessibility bieten, sondern auch, was bestimmte Spiele in der Beziehung auf Lager haben: Darunter Visuelles, Audio, Untertitel, Steuerung und Gameplay.

Spiele-Features: Nützlich sind aber natürlich auch die Unterseiten, die sich mit den Spiele-Features befassen. Aktuell sind dort 12 First Party-Spiele aufgelistet. Darunter sind beispielsweise Ratchet & Clank: Rift Apart und The Last of Us 2. Mit einem Klick auf "Weitere Infos" erfahrt ihr, welche Optionen die Spiele für euch bereithalten.

Wichtige Infos zur Barrierefreiheit an einer Stelle gesammelt anzubieten, macht Sinn, weil Spielerinnen und Spieler dann eine konkrete Anlaufstelle haben. Es ist nicht nur wichtig, dass Spiele und Hardware zugänglich sind, sondern auch, dass die Angaben schnell und einfach verfügbar sind.