Sony, Nintendo & Microsoft beschließen wichtige Regel für Lootboxen

Die Entertainment Software Association (ESA) hat verkündet, gemeinsam mit PlayStation, Xbox und Nintendo eine neue Regel bezüglich Lootboxen beschlossen zu haben: Die viel kritisierte Mechanik soll in Zukunft transparenter werden.

Neue Regel für Lootboxen - Das ändert sich jetzt für euch

Was soll sich genau ändern? In den letzten Jahren wurde der Vorwurf immer lauter, dass Lootboxen im Grunde einem Glücksspiel entsprechen und damit insbesondere junge Spieler gefährden.

Genau das will die neue Regelung nun unterbinden. Konkret sollen alle neuen Spiele mit Lootboxen anzeigen, wie hoch die Chancen sind, bestimmte Items unterschiedlicher Seltenheit zu bekommen. Das betrifft auch Titel, die die Mechanik nachträglich via Update einführen.

Alte Spiele sind hingegen nicht betroffen: Activision wird die Drop-Raten für die Loot-Crates in Black Ops 4 also wohl kaum offen legen - in kommenden Ablegern der Shooter-Reihe aber womöglich schon.

So könnt ihr zukünftig schon im Vorfeld entscheiden, ob ihr Geld für eine Box ausgebt oder nicht. Wem eine niedrige Drop-Chance auf ein seltenes Item vor Augen geführt wird, der greift dann sicherlich nicht mehr so tief in den Geldbeutel oder lässt's ganz bleiben.

Ab wann gilt die Änderung? Ein exaktes Datum für die Einführung der Regel gibt's noch nicht. Sony, Nintendo und Microsoft wollen sie 2020 durchsetzen, andere Publisher wollen bis Ende 2020 nachziehen.

Bei welchen Spielepublishern könnte die Änderung greifen? Neben Nintendo, Sony und Microsoft sind folgende Publisher Teil der ESA. So können wir wohl erwarten, dass die Spiele der unten genannten Unternehmen in Zukunft transparenter in Sachen Lootboxen sind:

Activision Blizzard

Bethesda

Disney

Epic Games

Square Enix

Take-Two

Ubisoft

Regel gibt es schon in China

Das Land China hat schon vor einigen Jahren beschlossen, die Lootbox-Drop-Chancen für Overwatch offenzulegen. Die Chancen für Kartenpakete in Hearthstone sind ebenfalls bekannt.

Was ist eure Meinung zur Änderung?