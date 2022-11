Sony PS5-TV: Holt euch den 4K-Fernseher Sony X90K mit HDMI 2.1 günstig wie nie

Bei Otto bekommt ihr jetzt den erst vor ein paar Monaten erschienenen und sehr gut fürs Gaming mit PS5 und Xbox Series X geeigneten 4K-Fernseher Sony X90K günstig im Sonderangebot, für die 55-Zoll-Version zahlt ihr nur noch 999€ (UVP: 1299€). So günstig gab es dieses Modell laut Vergleichsplattformen bislang noch nie. Es kommt aber noch besser: Durch eine parallel laufende Sony-Aktion könnt ihr nämlich noch 100€ Cashback bekommen, sodass ihr effektiv nur noch 899€ zahlt. Hier geht’s zum Deal:

Das Sonderangebot läuft offiziell noch bis Dienstag, der Fernseher könnte aber natürlich auch schon früher ausverkauft sein. Wie ihr an die 100€ Cashback bekommen könnt, erfahrt ihr auf Sonys Infoseite.

Wie gut ist der Sony X90K 4K-TV?

Gutes Bild durch hohen Kontrast und FALD: Der Sony X90K ist ein 4K-Fernseher aus 2022, der unter anderem aufgrund seines kontrastreichen VA-Displays eine hohe Bildqualität bietet. Er verfügt außerdem über Full Array Local Dimming (FALD), wodurch er gut in der Darstellung von Szenen mit sowohl hellen als auch dunklen Bildteilen ist. An OLED-TVs kommt der Sony X90K damit zwar trotzdem nicht ganz ran, er ist aber nicht weit von ihnen entfernt, zumal er über eine sehr hohe Spitzenhelligkeit verfügt (fast dreimal so hoch wie bei durchschnittlichen Low-Budget-TVs), was wiederum der Darstellung von HDR-Inhalten zugute kommt.

Gut für PS5 dank HDMI 2.1: Der Sony X90K verfügt über ein 120-Hz-Display und HDMI 2.1 auf zwei seiner vier Anschlüsse. Mit der PS5 und der Xbox Series X ist also Gaming in 4K mit bis zu 120 fps möglich. Im Gegensatz zu älteren Sony 4K-TVs werden außerdem VRR (Variable Refresh Rate) und ALLM (Auto Low Latency Mode) direkt zum Release unterstützt. Auch im Hinblick auf den Input Lag ist der Sony X90K mit rund 10 ms bei 120 Hz und knapp 18 ms bei 60 Hz sehr gut fürs Gaming geeignet, wenngleich aktuelle Modelle von beispielsweise Samsung und LG noch etwas schneller auf Eingaben reagieren.

