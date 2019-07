Sony glaubt, die PS5 ist zu groß, um von Entwicklern ignoriert zu werden

Sony blickt offenbar äußerst zuversichtlich in die Zukunft. Die nächste Plattform-Generation werde nicht ohne Konsolen wie die PS5 auskommen, weil die Menschen noch nicht bereit dafür seien, sich voll und ganz auf Streaming einzulassen.

Das Unternehmen will sich vor allem auf Core-Gamer, AAA-Spiele und große Publisher konzentrieren. Der Rest komme mehr oder weniger von ganz allein: Die PlayStation 5 sei einfach zu groß, um von (zum Beispiel Indie-)Entwicklern ignoriert werden zu können.

Sony will sich nicht nur auf Hardcore-Gamer und AAA-Titel konzentrieren, sondern gleichzeitig auch eher auf die großen Publisher. Zumindest geht das aus einem WSJ-Artikel hervor. Das bedeutet aber gleichzeitig offenbar, dass Sony kleineren Publishern und Indie-Entwicklern weniger Aufmerksamkeit zukommen lässt.

Kommen Indies von allein? Laut dem WSJ-Azutor Takshi Mochizuki machen sich einige Analysten nun schon Sorgen. Sie fürchten, dass der PlayStation-Software-Katalog deutlich an Vielfalt und Abwechslung einbüßen könnte. Was ein anonymer Sony-Executive wohl aber ganz anders sieht: Ihm zufolge sei PlayStation einfach zu groß, um ignoriert zu werden.

