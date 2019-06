PS5 - Fokus auf Hardcore-Gamer und AAA, laut Sony

Wir befinden uns aktuell in der wohl spannendsten Phase für Gamer, in der immer mehr Informationen bezüglich der Next-Gen ans Licht kommen.

Nachdem Sony im April 2019 in einem Exklusiv-Interview mit dem Wired-Magazin den Anfang gemacht hat, zog Microsoft auf der E3 2019 nach und lieferte erste Details zur neuen Xbox-Konsole mit dem (Code-) Namen "Project Scarlett"

PS5 vs. Xbox Scarlett

Der bisherige Stand im Next-Gen-Duell

Wie die Seite The Wall Street Journal berichtet, hat Sony in einem strategischen Meeting des Unternehmens nun über die Ausrichtung der kommenden PlayStation-Generation gesprochen. Darunter die folgenden beiden Kern-Aussagen:

Die PS5 konzentriert sich auf Hardcore-Gamer

Der Fokus liegt klar auf AAA-Games

Hardcore-Gamer und AAA im Fokus

Zwar wird Sony auch auf der "PS5" Indie-Spielen eine Plattform bieten, High-End-Produkte und größere Publisher stehen jedoch klar im Mittelpunkt. Zudem möchte man sich noch mehr darauf fokussieren, Spiele mit einem großen Budget der eigenen Studios zu unterstützen. Entwickler wie Naughty Dog (The Last of Us), Guerilla Games (Horizon Zero Dawn) oder bspw. Polyphony Digital (Gran Turismo) sind hier gemeint.

Laut einem Sony-Angestellten kaufen Spieler eine Konsole, da sie "Videospiele in hoher Qualität spielen möchten, die ausschließlich auf dieser Plattform vorhanden sind".

Was bedeutet das? Die Aussagen liefern einen deutlichen Hinweis darauf, wie Sony in Zukunft vorgehen könnte. Darunter drei Punkte:

Mehr PS-Exclusives

Infolgedessen die Rekrutierung neuer First-Party-Studios

Deals mit AAA-Publishern bezüglich exklusiven DLCs

Speziell das Einverleiben neuer Studios wird wohl niemanden wirklich erstaunen, hat Microsoft unter anderem im letzten Jahr mit dem Kauf von Ninja Theory, inXile und Obsididan diesen Bereich weiter ausgebaut.

Überraschen die Aussagen?

Ein klares Nein. Bereits bei der PS4 lag der Fokus von Sony klar auf Spielen für Core-Gamer. Zwar bot man Independent-Entwicklern stets eine Plattform, das Hauptaugenmerk lag jedoch klar auf den eigenen Exklusives und dem AAA-Bereich.

Wenn überhaupt überraschend ist, dass Sony mit der Next-Gen diesen eingeschlagenen Weg noch weiter ausbauen möchte. Ob sich das bei den Verkäufen positiv auswirkt bzw. Sony hier die richtige Marketing-Strategie wählt, bleibt abzuwarten. Bezogen auf die PS4 ging der Plan auf.

Was sagt ihr zur Ausrichtung der "PS5"?