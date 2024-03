Sony trifft mit PSVR 2 eine drastische Entscheidung: Nachdem sie gesehen haben, wie sich PS5-Headsets in den Lagern stapeln, unterbrechen sie ihre Produktion

Sonys VR-Headset PlayStation VR 2 wird wohl bis auf weiteres erst einmal nicht mehr weiter produziert.

Sony stellt laut einem Bloomberg-Bericht die Produktion der PSVR 2-Headsets ein. Zumindest vorerst sollen keine weiteren Brillen hergestellt werden, und zwar bis die Lagerbestände abverkauft sind. Offenbar verkauft sich PlayStation VR 2 so schlecht, dass sich die Headsets in den Lagern stapeln. Ob und falls ja, wann es dann mit der Produktion weitergeht, bleibt offen.

PSVR 2-Produktion geht offenbar in die Pause und es ist fraglich, ob sie je weitergeht

Darum geht's: Bloomberg schreibt in einem neuen Bericht, dass sich Sony anscheinend ziemlich verkalkuliert hat. Die Produktion des PSVR 2-Headsets wurde angekurbelt, aber die Nachfrage blieb wohl deutlich hinter den Erwartungen zurück. Darum stapeln sich die VR-Brillen jetzt in den Lagern. Was wiederum dazu führt, das erst einmal keine nachproduziert werden sollen.

1:32 Neues Metro angekündigt und kommt exklusiv für PSVR 2

Bis wann dauert die Pause? Laut Bloomberg will Sony die Produktion so lange anhalten, bis die angehäuften PSVR 2-Einheiten abverkauft wurden. Da stellt sich natürlich die Frage, wie viele noch in den Lagern schlummern und wie realistisch es ist, dass die jemals wirklich alle verkauft werden. Im schlimmsten Fall für das Unternehmen bleibt Sony darauf sitzen und stellt gar keine weiteren Headsets mehr her.

Daran könnte es liegen: Dass sich die PSVR 2-Headsets nicht wie erhofft verkaufen, dürfte mehrere verschiedene Gründe haben. Zum Beispiel klagen viele Käufer*innen nach wie vor über fehlende Spiele. Es gibt zwar durchaus einige Titel für die PlayStation VR2-Brille, aber insgesamt zu wenig große Hochkaräter aka Systemseller und gleichzeitig dürfte auch die fehlende Abwärtskompatibilität ein massives Hindernis sein.

Mehr dazu lest ihr hier: PSVR 2 ein Jahr nach Release: Eine Enttäuschung, die sich abgezeichnet hat von Dennis Michel

Dann wäre da auch noch der Preis. Immerhin kostet das Virtual Reality-Headset noch einmal so viel wie die Konsole beziehungsweise sogar mehr. Das ist natürlich ein stolzer Preis, den viele Menschen schlicht nicht zu zahlen bereit sind, wie sich mittlerweile wohl ziemlich eindeutig herausgestellt haben dürfte. Das sagt auch der von Bloomberg zitierte Analyst Yijia Zhai (via: Insider Gaming):

"Der hohe Preis der VR-Hardware stellt das größte Hindernis für ihre Ausbreitung dar. Aktuell gibt es nur eine beschränkte Anzahl an Spielen, die VR-Geräte unterstützen und das wird auch dazu führen, dass es den Spieler*innen an Motivation fehlt, sich VR-Hardware zu kaufen. Dieser limitierte Content hat auch einen Grund: Die Entwicklungskosten für VR-Spiele sind substantiell höher als bei normalen Titeln."

Wie geht es jetzt weiter mit PSVR 2? Es gibt durchaus einen kleinen Hoffnungsschimmer am Horizont, wenn es um Sonys PlayStation VR 2 geht. Spieler*innen können sich auf angekündigte Titel wie das VR-Metro freuen und Sony könnte Erfolge erzielen, indem die PSVR 2-Headsets auch mit dem PC kompatibel gemacht werden. Das ist zumindest der Plan und könnte die Absätze ankurbeln.

Wie steht ihr zum PSVR 2-Headset? Habt ihr eins und falls nicht: Wieso nicht? Was müsste Sony ändern?