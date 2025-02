Na endlich: Sony schmeißt haufenweise Scam-Games aus dem PS Store, nachdem sich Entwickler beschwert haben

Sony dreht Scam-Spielen im PS Store den Saft ab.

Wer im PlayStation Store oder Nintendos eShop nach neuen Spielen sucht, sieht sich mit einem modernen Problem konfrontiert: Die "Für die Wunschliste"- oder Sales-Reiter sind bis zum Anschlag voll mit offensichtlichen Klonen, billigen Cashgrabs und lieblos mit KI zusammengezimmerten Spam-Games. Oft bedienen sie sich auch noch an bekannten Titeln und Designs, um User in die Irre zu führen.



Aber zumindest im PS Store tut sich etwas und Sony hat kürzlich eine ganze Menge solcher Scam-Spiele entfernt.

Der PlayStation Store und Nintendos eShop werden mit Spam und Scam-Spielen überflutet

Hier seht ihr den PlayStation Store-Tab "Spiele für die Wunschliste" und er ist voll mit Quatsch-Games und Klonen.

Darum geht's genau: Offenbar nutzen einige besonders windige Spiele-Publisher und Entwickler*innen die laxen Regelungen der Sony- und Nintendo-Storefronts aus. Es gibt wohl schlicht keine nachhaltigen, genaueren Kontrollen der Spiele, die auf den Seiten der großen Plattformen landen.

Anders ist es nicht zu erklären, dass ein offensichtlicher Animal Crossing-Klon im Shop zu finden ist, der sich den Platz mit Titeln wie Action or Not (ein Ready or Not-Ripoff), Perpetual Mouthwashing (Indie-Darling Mouthwashing, anyone?) oder Expedition: Survival Simulator (Expeditions: A Mudrunner Game) teilt.

Zu den offensichtlichen Ripoffs gesellen sich haufenweise Spiele, die einfach nur innerhalb kürzester Zeit lieblos zusammengezimmert wurden und bei näherem Hinsehen ausschließlich aus KI-generierten Screenshots voller Fehler und bekannten Asset-Sets bestehen. Wie zum Beispiel Horses 2025, ein besonders krasses Beispiel.

Darunter leiden Entwickler ernsthafter Spiele, die in der Flut der ganzen Shovelware einfach untergehen. Das gesamte Problem wird sehr eindrücklich und ausführlich in diesem IGN-Artikel beleuchtet, in dem auch zahlreiche Spiele-Entwickler*innen zu Wort kommen und sich beklagen.

Sony schmeißt einige besonders berüchtigte Spiele raus, aber das reicht noch nicht

Sony tut etwas: Es könnte sich dabei natürlich auch um einen Zufall handeln, aber Sony hat kurz nach der Veröffentlichung des IGN-Beitrags zumindest einige kleinere Maßnahmen gegen dieses größere Problem ergriffen.

Die Spiele des berühmt-berüchtigten Entwicklerstudios RandomSpin Games wurden fast alle aus dem PlayStation Store entfernt (via: TrueTrophies).

Unklar bleibt leider, wieso es ausgerechnet diese Spiele getroffen hat (und nicht auch alle anderen) und ob Sony mit dem Frühjahrsputz im PS Store weitermacht. Wir können nur hoffen, dass sich sowohl hier als auch im eShop von Nintendo etwas an der Problematik ändert.

Das Ganze ist aber natürlich nicht so einfach: Wie einer der befragten Entwickler im IGN-Artikel zu bedenken gibt, haben wir es hier auch mit Menschen zu tun, die Entscheidungen treffen müssen.

Oft könnte es ziemlich schwierig sein, festzulegen, ob ein Spiel jetzt einfach nur schlecht ist oder ob es sich dabei wirklich um KI-Scam und Spam handelt. Schlechte Spiele zu veröffentlichen, kann man schließlich nicht so einfach verbieten.

Wie denkt ihr über die Problematik? Stört euch das Ganze überhaupt und was würdet ihr euch wünschen?