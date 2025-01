Animal Crossing-Klon taucht im PS Store auf, sieht wirklich genau so aus wie das Original und die Community zerfetzt ihn in der Luft

Seht euch mal die "Bäume" links unten an: Es handelt sich bei diesen Bildern offenbar um "KI"-Machwerke.

Manche Spiele lassen sich von anderen Titeln inspirieren und einige Gameplay-Mechaniken sind so gut, dass sie einfach übernommen werden müssen (wie das Pingen aus Apex Legends zum Beispiel). Aber es gibt auch Entwickler*innen, denen irgendwie alles egal zu sein scheint. Anders können wir uns zumindest nicht erklären, wie man einen so dreisten Animal Crossing-Klon in den PlayStation Store bringen kann, wie es die Menschen hinter Anime Life Sim getan haben.

Anime Life Sim sieht auf den ersten Blick exakt so aus wie Animal Crossing

"Das ist doch Animal Crossing!" So oder so ähnlich lauten die meisten Kommentare zu den Screenshots aus Anime Life Sim und auch uns ist es so ergangen, dass wir erst einmal dachten, wir hätten hier AC: New Horizons vor uns. Doch weit gefehlt, dieses Spiel hier sieht einfach nur genauso aus und wird aktuell noch im PlayStation Store angeboten.

Hier könnt ihr euch einige Bilder aus dem Titel ansehen (und nein, davon ist keins aus Animal Crossing, sie stammen alle aus Anime Life Sim):

Ist das überhaupt ein echtes Spiel? Wahrscheinlich eher nicht. Zumindest deuten einige Details darauf hin, dass Anime Life Sim womöglich nie das Licht der Welt erblickt.

Ist das alles KI-generiert? Es sieht ganz danach aus, als hätten wir es hier gar nicht mit einem richtigen Spiel zu tun, das irgendwer entwickelt. Seht euch die Details an. Auf dem ersten Bild wirken die Dinge auf dem Herd oder Ofen rechts vorn sehr unpassend dafür und der Tisch im Hintergrund mit den Bänken und Stühlen ergibt so auch keinen Sinn.

Dann wären da noch die Bücher auf dem Kühlschrank und was auch immer das ist, was ihr auf dem vierten Bild hinten rechts auf dem Schrank sehen könnt. Last, but not least sehen auch die Bäume auf dem Headerbild dieses Artikels links vorn so aus, als wären sie von einer sogenannten KI generiert worden.

Das sagt die Community: Reddit ist voll mit Kommentaren von Leuten, die sich wundern, dass es so etwas wie Anime Life Sim überhaupt im PlayStation Store geben kann.

"Seht genau hin, es ist alles KI. Auf keinen Fall ist das in Entwicklung, das ist irgendeine Art von Scam." "Dagegen sehen die Palworld-Designs komplett originell und einzigartig im Vergleich aus." "Ich hab so das Gefühl, dass sie das eine Menge Sternis kosten wird."

Das ist nicht der erste Fall: Das Entwicklerstudio IndieGames3000 hat bereits vor einigen Monaten einen Monster Hunter-Klon in den PS Store gebracht und bei NintendoLife findet ihr noch mehr ähnlicher Beispiele. Good Vibes Gaming hat ein ganzes Video zu Anime Life Sim gemacht.

Sollte es je kommen, klagt Nintendo wahrscheinlich. Die Ähnlichkeit zu Animal Crossing dürfte auch Nintendo sauer aufstoßen. Dass sie dagegen vorgehen könnten, wirkt sehr wahrscheinlich. Allerdings hat es auch bei Palworld eine ganze Weile gedauert, bis der Konzern letztlich geklagt hat.

Das dürfte sich kaum halten: Wir gehen eigentlich eher davon aus, dass Anime Life Sim noch vor seinem Release einfach wieder aus dem PlayStation Store verschwindet und einfach überhaupt nicht veröffentlicht wird. Spielregeln können zwar nicht patentiert werden, aber das hier ist grafisch, von den Charakteren her und designtechnisch dann doch einfach zu nah am Original.

Wie denkt ihr über Anime Life Sim?