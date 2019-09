Sony öffnet eigenen Shop für Konsolen & physische PS4-Spiele

Sony bietet allen PS4- (und zukünftigen PS5-)Fans jetzt auch die Möglichkeit, Hardware und Spiele-Disks direkt beim Hersteller zu erstehen. Zumindest dann, wenn ihr in den USA wohnt. Klingt komisch, ist aber so: Bisher konnten PS4-Spiele zwar direkt bei Sony gekauft werden, aber nur als digitaler Download. Wer eine physische Version, limitierte Edition oder gar eine Konsole wollte, musste das stets über den Umweg von Zwischenhändlern erledigen.

Sony hat jetzt endlich auch einen eigenen Shop für physische Versionen von PS4-Spielen

Neuer Sony-Store: Sony öffnet einen eigenen PlayStation-Online-Shop, in dem Fans jetzt auch Hardware und physische Boxed-Versionen von PS4-Titeln kaufen können. Aktuell beschränkt sich das Angebot zwar noch auf eine recht kurze Liste an Spielen und Sony liefert nur in die USA, aber das könnte sich beides bald ändern.

Das könnt ihr jetzt direkt bei Sony kaufen:

Hardware, also Konsolen

Controller

physische Spiel-Versionen

Kopfhörer

PlayStation VR-Accessoires

PlayStation Plus-Mitgliedschaftskarten

Welche Spiele gibt es im Shop? Die Auswahl ist aktuell noch sehr beschränkt. Momentan können die folgenden Spiele bestellt werden:

Es ist allerdings davon auszugehen, dass das Angebot noch erweitert wird.

PS Plus Oktober 2019

Gratis-Spiele mit dicker Überraschung

PlayStation Plus-Mitglieder erhalten spezielle Boni im Sony-Shop

Gratis-Express-Versand: Wer bereits über eine PS Plus-Mitgliedschaft verfügt, kommt in den Genuss eines Angebotes, das sich durchaus lohnen könnte. Alles, was Mitglieder im offiziellen Sony-Store bestellen, soll per Express-Versand innerhalb eines Tages ankommen – ohne, dass dafür Kosten anfallen würden.

Sonder-Angebote: Bis Ende Oktober bietet Sony auch noch zwei Hardware-Bundles an, die es über den neuen Shop billiger gibt. Sowohl die PS4 als auch die PS4 Pro sind zusammen mit einem 12-monatigen PS Plus-Abo für 20 beziehungsweise 30 US-Dollar weniger als im Normalfall zu haben.

Wann gibt es den Shop auch hier? Das steht bisher nicht fest. Wir gehen aber davon aus, dass ihr die PS5 zum Release der nächsten Konsolen-Generation auch direkt bei Sony bestellen könnt.

Wie findet ihr, dass Sony jetzt auch einen eigenen Shop für Hardware und physische Spielversionen hat?