Sonys großer PS5-Showcase ist fast da: Welche Spiele und Enthüllungen wollt ihr sehen?

Wir wollen von euch wissen, was ihr beim großen PS5-Showcase sehen wollt.

Die E3-Phase steht vor der Tür. Zwar wurde die große Spielemesse vor Ort in Los Angeles abgesagt, aber das hält die Publisher nicht davon ab, eigene Showcases im E3-Zeitraum zu veranstalten. Den Anfang macht Sony gleich am 24. Mai mit einer einstündigen Präsentation.

Was uns in diesen 60 Minuten erwartet, ist zwar noch nicht offiziell bekannt, an Gerüchten, Spekulationen und Leaks mangelt es aber ganz und gar nicht. Wir fassen sie für euch noch mal zusammen und wollen dann von euch wissen, welche Spiele und Enthüllungen ihr am liebsten sehen wollt.

Diese Spiele könnten beim Showcase gezeigt werden

Sony hat aktuell einige große Titel in der Pipeline, zu denen wir bereits Material gesehen haben und die starke Kandidaten für die Show wären. Dazu gehören beispielsweise Final Fantasy 16, zu dem noch vor Release eine Demo angekündigt werden soll. Das könnte sehr gut am 24. passieren.

Auch Marvel's Spider-Man 2 und Death Stranding 2 gehören zu den heißen Kandidaten für die Show. Auch das Silent Hill 2-Remake, das von Bloober Team entwickelt wird, könnte mit dabei sein.

Andere Spiele sind noch größere Fragezeichen. Wir haben zu ihnen entweder noch keine Trailer gesehen oder haben sogar nur durch unbestätigte Leaks oder Gerüchte von ihnen gehört. Dazu gehören beispielsweise der The Last of Us Multiplayer, der aktuell bei Naughty Dog in Entwicklung ist, aber zu dem es noch kein Trailermaterial gab. Auch ein The Last of Us Part 3 steht sicher bei vielen auf der Wunschliste.

Außerdem soll bei God of War-Entwickler Santa Monica Studios gerüchteweise eine neue AAA-IP in Arbeit sein, an der Cory Barlog maßgeblich beteiligt ist. Nach der Ankündigung, dass Horizon eine Trilogie werden soll, hoffen viele zudem bereits auf eine Enthüllung von Aloys drittem Abenteuer.

Natürlich geistern auch die "üblichen Verdächtigen" wieder durchs Netz: Ein Bloodborne Remake von Bluepoint, dem Team hinter dem großartigen Demon's Souls Remake - oder sogar ein Sequel. Auch ein Metal Gear Solid 3 Remake geht durch den Buschfunkt. In diesem Reddit-Post findet ihr eine Auflistung mit noch mehr Gerüchten und Leaks darüber, was in den letzten Monaten bei den PlayStation Studios in Arbeit gewesen sein könnte.

Jetzt seid ihr gefragt

Jetzt wollen wir von euch wissen, was ihr am liebsten sehen wollt. Ihr könnt bis zu drei Antworten auswählen.

Natürlich sind manche der genannten Antwortmöglichkeiten wesentlich wahrscheinlicher als andere. In unserer Umfrage wollen wir von euch allerdings nicht wissen, mit welchen Spielen ihr fest rechnet, sondern welche ihr euch besonders wünscht.

In den Kommentaren dürft ihr uns außerdem gerne verraten, für was ihr euch entschieden habt und warum. Oder fehlen euch noch Titel in der Liste?