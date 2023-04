Trilogie kommt! Horizon Forbidden West-Nachfolger jetzt offiziell angekündigt

Horizon Zero Dawn und Forbidden West bekommen einen offiziellen dritten Teil.

Wo es bisher lediglich hieß, es gebe Pläne und einen Cliffhanger mit Andeutungen, folgte es jetzt endlich eine handfeste Aussage: Ja, Horizon Forbidden West bekommt einen Nachfolger. An dem nächsten Abenteuer mit Aloy wird bereits gearbeitet. Und zwar zusätzlich zum Online-Ableger mit Multiplayer-Ambitionen.

Jetzt ganz offiziell: Horizon wird zur Trilogie

Darum geht's: Horizon Forbidden West endet mit einem großen Cliffhanger, der sehr stark andeutet, dass noch eine Fortsetzung der Geschichte geplant ist. Jetzt haben wir dafür die offizielle Bestätigung.

Bisher gab es nur Andeutungen: Schon im April 2022 wurde Mathijs de Jonge, der Game Director von Forbidden West dahingehend zitiert, dass das Ende von Horizon Forbidden West einen Nachfolger vorbereite:

Das ist jetzt neu: In einer ausführlichen Nachricht von Entwicklerstudio Guerrilla wird explizit ein dritter Teil des Horizon-Franchises benannt, der erneut Aloy in den Mittelpunkt stellt. Aber keine Sorge, das Multiplayer-Projekt befindet sich ebenfalls in Arbeit. Es erwarten uns also zwei Spiele.

"Wir haben volles Vertrauen in unsere neue Führung, während sie Guerrilla in eine strahlende Zukunft lenken, indem sie die Welt von Horizon mit Aloys nächstem Abenteuer und unserem spannenden Online-Projekt erweitern." (via Guerrilla Games)

Eigentlich geht es in dem Text um Personalien: Guerrillas Studio Director und Executive Producer Angie Smets wechselt zu Sony und wird dort bei den PlayStation Studios neu als Head of Development Strategy anfangen. Mit dieser Aussage bestätigen sie den Nachfolger aber auch.

Darum könnte es in Horizon 3 gehen

Achtung, es folgen Spoiler!

Ein dritter Horizon-Teil dürfte die Story aus Forbidden West fortsetzen. Das bedeutet, dass wir es mit der Nemesis-Bedrohung zu tun bekommen, die auf dem Weg zur Erde ist. Im Orbit befindet sich auch immer noch das Far Zenith-Raumschiff, das wir eventuell besuchen könnten.

Am Ende von Forbidden West schickt Aloy ihre Freund*innen aus, um in der Welt Verbündete für den Kampf gegen die bösartige Nemesis-KI zu rekrutieren. Außerdem spricht Sylens am Ende des Burning Shores-DLCs von einer Far Zenith-Waffe, die möglicherweise gegen die Bedrohung eingesetzt werden könnte.

Es dürfte also vor allem darum gehen, alle nur erdenklichen Kräfte zu mobilisieren und einen Weg zu finden, Nemesis die Stirn zu bieten. Was nicht einfach werden dürfte – immerhin ist vor der selbst erschaffenen KI sogar die Far Zenith-Truppe geflüchtet, gegen die wir in Forbidden West kämpfen.

Was erhofft ihr euch von einem dritten Teil? Wie stellt ihr euch die Story vor?