South of Midnight Spielzeit: So lange braucht ihr für das Xbox-Exclusive

Wir verraten euch, wie lange ihr für South of Midnight etwa braucht.

Am 8. April 2025 erscheint mit South of Midnight ein neues, Xbox-exklusives Action-Adventure von Compulsion Games. Das Studio, das zuvor unter anderem We Happy Few entwickelt hat, hat jetzt verraten, wie lange der euch Trip in den amerikanischen Süden in etwa beschäftigen wird.

Die Story von South of Midnight umfasst nur einen Tag

South of Midnight dreht sich um Hauptfigur Hazel, die sich in den Sümpfen des US-amerikanischen Südens mit mysteriösen Kreaturen anlegt, um ihre Heimatstadt zu beschützen.

In einem Interview mit GamesRadar+ hat Gameplay Director Jasmin Roy jetzt ein paar mehr Details zur Geschichte und zum Spiel generell verraten. Die Story soll demnach "nur" 24 Stunden umfassen, ihr erlebt also einen Tag in dieser mythischen Welt.

Die durchschnittliche Spielzeit für einen Durchlauf liegt laut Roy demnach bei etwa zehn bis zwölf Stunden. Es gibt insgesamt 14 Kapitel im Spiel und der Geschichte soll eine gewisse Dringlichkeit anhaften.

South of Midnight soll einen Mix aus Kämpfen und Plattforming bieten.

Hazel versucht, ihre Mutter zu finden und nimmt sich dabei verständlicherweise nicht die Zeit, ihre Umgebung erst ausführlich zu erkunden. Das Spiel soll insgesamt eher linear werden und nur vereinzelt offenere Gebiete beinhalten.

Zuvor hatten die Entwickler*innen schon vier verschiedene Biome vorgestellt, die Hazel auf ihrer Reise durchqueren muss: den Sumpf, das Delta, die Appalachen und eine von New Orleans inspirierte Stadt. Dass sie diese Orte allerdings in einer so kurzen Zeit durchreist, war bisher nicht bekannt.

Kollege Dennis konnte das Action-Adventure schon selbst ausprobieren und verrät euch in seiner Vorschau, wie es ihm gefallen hat:

Die vergleichsweise kurze Spielzeit lässt allerdings nicht auf eine ähnlich kurze Entwicklungszeit schließen, wie Roy weiter ausführt. Der besondere Grafikstil musste nämlich erst ausgearbeitet und dann umgesetzt werden.

Seit den ersten Konzepten zu South of Midnight seien demnach mittlerweile etwa fünf Jahre vergangen. Der Großteil des Titels wurde allerdings in den letzten drei Jahren entwickelt.

