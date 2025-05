Kenny ist in South Park Hunderte Male gestorben, aber es gibt eine Erklärung dafür, warum er in jeder Folge gesund und munter zurückkommt

Im zweiten South-Park-Spiel wird die Erklärung um Kennys Unsterblichkeit sogar aufgegriffen.

Selbst Leute, die noch nie South Park gesehen haben, dürften schonmal den Ausruf "Sie haben Kenny getötet!" gehört haben. Der Tod von Kenny McCormick ist einer der am häufigsten verwendeten Running-Gags der Serie. Tatsächlich wird genau das in einigen Folgen sogar thematisiert.

Kenny hat eine echte Superkraft

Darum geht's: In South Park gibt es eine Reihe von wiederkehrenden Witzen und Szenen. Eine davon ist, dass Kenny, einer der vier Hauptcharaktere, auf oft brutale Weise ums Leben kommt, was Stan und Kyle meist mit dem berühmten Ausruf "Oh mein Gott, sie haben Kenny getötet! Ihr Schweine!" kommentieren.

In der darauffolgenden Episode taucht Kenny dann einfach kommentarlos wieder auf und es scheint sich auch niemand daran zu erinnern, dass er kürzlich verstorben ist.

Die Erklärung: Über viele Staffeln hinweg wird dieser Witz zwar immer wieder wiederholt, aber nie erklärt. Das passiert dann allerdings in den Staffeln 13 und 14.

In den Episoden "Der Coon 2", "Mysterion schägt zurück" und "Der Coon vs. der Coon and Friends" spielen die Kinder aus South Park ihre ganz eigene Version eines Superheld*innen-Universums.

Cartman wird zum Coon und Kenny zum dunklen Rächer Mysterion. Was aber keiner weiß: Kenny hat tatsächlich eine Superkraft. Jedes Mal, wenn er stirbt, landet er im Himmel oder der Hölle, nur um dann unversehrt in seinem Bett aufzuwachen.

Keiner kann sich daran erinnern, auch nicht, als er es ihnen direkt vorführt. Erst ganz am Ende wird aufgeklärt, wie es zu Kennys Unsterblichkeit kommt.

Nach einem Tod von Kenny, wacht seine Mutter mitten in der Nacht auf und bekommt ein Baby. Das wickelt sie dann in Kennys Jacke und legt es in sein Bett, wo am Morgen ein neuer Kenny erwacht. Offenbar hängt diese Fähigkeit auch mit Cthulhu zusammen.

Kanntet ihr die besagten Folgen schon? Welche Episode aus South Park habt ihr am liebsten?