Dieses gefeierte Rennspiel gehört auch heute noch zu den faszinierendsten Experimenten - aber Ubisoft lässt es euch nicht mehr spielen

Driver: San Francisco macht einiges anders als die meisten anderen Rennspiele.

Die Driver-Reihe ist legendär: Teil eins hatte das wohl schwierigste Tutorial-Level ever und Driver: San Francisco eine wirklich coole Gameplay-Idee, die auch heute noch ihresgleichen sucht. Aber die Sache hat wie so oft leider einen Haken. Ihr könnt den spannenden Rennspiel-Titel schon seit Jahren nicht mehr kaufen.

Fans feiern Driver: San Francisco immer noch und trauern gleichzeitig, dass es das Spiel nirgendwo mehr zu kaufen gibt

Darum geht's: Auf Reddit ist ein Beitrag aufgetaucht, der uns schmerzlich daran erinnert, dass eines der interessantesten und spannendsten Rennspiele überhaupt aus sämtlichen Stores verschwunden ist. Falls ihr den Titel also nicht schon besitzt, werdet ihr es auf legalem Wege nicht mehr bekommen können.

Was hat es mit Driver: San Francisco auf sich? Das Spiel wurde im Jahr 2011 für PS3, Wii und noch einige andere Plattformen veröffentlicht. Das Besondere an dem Titel ist das sogenannte Shift-Feature, mit dem ihr praktisch jederzeit zu einem anderen Auto wechseln könnt, das um euch herumfährt. Ihr teleportiert euch einfach hinein und steuert dann die andere Karre.

Dieses innovative Feature sorgt im Alleingang dafür, dass wir auch heute noch über Driver: San Francisco reden. Die im Koma liegende Hauptfigur konnte gewissermaßen von allen Fahrer*innen Besitz ergreifen und so auch jede Menge Geschichten von den Beifahrenden zu hören bekommen.

Das einzige 2nd Person-Spiel? Im Verlauf der Story von Driver: San Francisco gibt es eine besonders kuriose Szene, die euch ein Auto steuern lässt, während ihr es von außen beobachtet, aus dem Cockpit eines anderen Autos heraus, das euch selbst verfolgt. Ein wenig so wie die Action-Kamera in GTA 5, nur noch wilder (via: YouTube).

Fans trauern auch heute noch: Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, Driver: San Francisco auszuprobieren, müssen wir euch enttäuschen. Ubisoft hat den Titel 2016 (also nur fünf Jahre nach Release) aus sämtlichen Stores entfernt. Offenbar, weil es zu teuer geworden ist, weiterhin die Lizenzkosten für Musik und Automarken zu bezahlen.

Es gibt sogar eine Petition, die sich darum dreht, dass Ubisoft den Titel doch bitte wieder zum Verkauf anbieten soll.

Allerdings solltet ihr euch wohl besser keine allzu großen Hoffnungen machen: Die Petition wurde schon im Jahr 2020 gestartet. Sie konnte zwar bereits über 165.000 Unterschriften sammeln, hat aber auch nach fünf Jahren immer noch nichts bewirkt. Gelegentlich kommen noch neue Unterschriften hinzu, aber sonst tut sich in dieser Angelegenheit leider gar nichts.

