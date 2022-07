Speicherkarte günstig wie nie: SanDisk Ultra 128 GB jetzt für nur 8,99€ kaufen

Bei Saturn bekommt ihr derzeit die gut für Nintendo Switch geeignete MicroSD-Speicherkarte SanDisk Ultra mit 128 GB Speicherplatz für nur 9,99€ (UVP: 29,49€) im Angebot. Das ist ohnehin schon ein sehr günstiger Preis, aber durch die Saturn Card Days, die noch bis Sonntag laufen, können Card-Mitglieder sogar noch 10 Prozent zusätzlich sparen, sodass der Preis auf 8,99€ sinkt. Laut Vergleichsplattformen war die Karte noch nie so günstig zu bekommen, selbst die 9,99€ ohne den Card-Rabatt sind Bestpreis. Der Versand ist kostenlos.

Falls ihr noch keine Saturn Card-Mitgliedschaft habt, könnt ihr das schnell und natürlich kostenlos online ändern. Mehr dazu erfahrt ihr auf der Saturn Card Infoseite.

Zu den Saturn Card Days bekommen Card-Mitglieder einen Extra-Rabatt von meistens 10 Prozent auf tausende Produkte, darunter beispielsweise Gaming-Hardware oder auch 4K-Fernseher. Bei Letzteren lohnt sich der Extra-Rabatt natürlich noch sehr viel mehr als bei einer günstigen Speicherkarte. Hier findet ihr die Aktionsübersicht:

Wie gut ist die SanDisk Ultra Speicherkarte?

Die SanDisk Ultra in der weißen, auch als SanDisk Ultra Lite bekannten Version ist eine MicroSD-Speicherkarte der Geschwindigkeitsklasse 10 mit einer maximalen Lesegeschwindigkeit von 100 MB/s. Das ist mehr als genug für den Einsatz in der Nintendo Switch, für die ihr eine Speicherkarte mit wenigstens 80 MB/s verwenden solltet. Bei der Schreibgeschwindigkeit schneidet die SanDisk Ultra hingegen weniger gut ab. Solange ihr die Karte nur in der Switch verwendet, ist das unwichtig, aber zum Aufnehmen von 4K-Videos taugt sie nicht.

