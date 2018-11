Spider-Man - 2. Story-DLC ist da: Alle neuen Inhalte im Überblick

Spider-Man schwingt sich fröhlich weiter durch die Straßen Manhattans: Turf Wars aka Revierkämpfe, der zweite Teil der DLC-Trilogie, ist da.

Dazu gibt es neues Gameplay sowie den Launch-Trailer und jede Menge Infos. Ein Patch-Update auf die Version 1.11 erfolgt ebenfalls.

In Turf Wars kriegen wir es mit Hammerhead zu tun

Neben den drei neuen Anzügen, die freigespielt werden können, gibt es natürlich auch ein neues Story-Kapitel im zweiten großen DLC. Es setzt direkt dort an, wo der letzte aufgehört hat.

Die Revierkämpfe werden vor allem durch den Fiesling Hammerhead ausgelöst. Der Mafioso und Maggia-Boss hat uns schon im ersten DLC Der Raubüberfall das Leben schwer gemacht, jetzt bläst er zum Angriff auf seine Kollegen.

2. Story-DLC bringt 3 neue Kostüme:

So sehen sie aus

Neue Stützpunkte, neue Items und Trophäen

Der zweite Story-DLC bringt neben neuen Herausforderungen und Missionen auch neue Collectibles beziehungsweise Items ins Spiel. Die sorgen wiederum dafür, dass wir neue Trophäen ergattern können.

Außerdem wurden die Sable-Basen von den Gangstern vor Ort eingenommen. Was natürlich bedeutet, dass ihr als Spider-Man diverse neue Gegner-Stützpunkte von Feinden säubern könnt.

Aber Vorsicht: Die Verbrecher haben sich die Ausrüstung von Sable geschnappt. Dementsprechend machen sie euch bis an die Zähne mit High Tech bewaffnet das Leben schwer.

Passend zum Launch des zweiten Story-DLCs kommt ein Patch, der diverse kleine Verbesserungen bringt.

Zum Beispiel gibt es jetzt neue Rahmen für den Photo-Modus, farblich verschiedene Namen bei den Untertiteln und neue Anpassungsmöglichkeiten für das HUD.

Die Mini-Map lässt sich jetzt auf Wunsch auch komplett abschalten und selbstverständlich behebt der Patch auch diverse kleinere Bugs und Probleme.

Die Größe des Updates beläuft sich gerade mal auf schlappe 250 MB, während der DLC Turf Wars mit ebenfalls recht schlanken 1,9 GB zu Buche schlägt.

Der Raubüberfall im DLC-Check:

Lohnt es sich?

Seht euch den Launch-Trailer an

Hier gibt es außerdem auch noch ein Gameplay-Video von IGN, das die ersten 16 Minuten des DLCs zeigt:

Teil drei der The City That Never Sleeps-DLC-Trilogie zu Spider-Man erscheint im Dezember.

Wie findet ihr Inhalt und Umfang der DLCs zu Spider-Man bisher?

