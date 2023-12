Weder The Last of Us noch God of War: Das war Sonys erfolgreichstes PS4-Spiel

Kratos hat es auf der PS4 nicht auf Platz 1 geschafft.

Insomniac Games, das Studio hinter den Spider-Man-Spielen, wurde vor wenigen Tagen böswillig gehackt. Die daraus erbeuteten Daten tauchen seitdem im Netz auf. Darunter auch Umsatzzahlen zu First-Party-Spielen auf der PlayStation 4, die noch einmal bestätigen, wie erfolgreich das Studio mit ihrem ersten Spider-Man war.

Mehr zum illegalen Ransomware-Hack, der die Entwickler*innen sogar privat schadet, lest ihr hier:

Mehr zum Thema Insomniac Games wird offenbar von Hackern erpresst: Gruppe droht dem PlayStation-Studio mit Leaks von Samara Summer

Hinweis: Die folgenden Zahlen stammen aus Tabellen und Daten, die im Rahmen des illegalen Hacks durchgesickert sind. TweakTown hat sie aufbereitet, ohne sie aus erster Hand wiederzugeben und auf sie zu verlinken. Wir beziehen uns darüber ebenfalls nur aus zweiter Hand auf die Daten und haben daher auch einige Zahlen grob auf- oder abgerundet.

Spider-Man lässt auf PS4 sogar fast The Last of Us im Doppelpack hinter sich

Bei PlayStation denken wir meist als erstes an die First-Party-Spiele The Last of Us und God of War. Natürlich sind auch andere IPs wie Uncharted, Horizon und Spider-Man beliebt und erfolgreich, aber hättet ihr gedacht, dass das erste Spider-Man-Spiel von Insomniac sogar fast doppelt so erfolgreich war wie The Last of Us Part 1 und Part 2 zusammen?

Das machen die folgenden Umsatzzahlen nochmal gut deutlich, die sich auf Februar 2022 (4. Quartal des Geschäftsjahres 2021 von Sony) beziehen.

Platz 1: Marvel’s Spider-Man - 827 Millionen USD

Marvel’s Spider-Man - 827 Millionen USD Platz 2: God of War - rund 600 Millionen USD

God of War - rund 600 Millionen USD Platz 3: Uncharted 4 - rund 580 Millionen USD

Uncharted 4 - rund 580 Millionen USD Platz 4: Horizon Zero Dawn - rund 480 Millionen USD

Horizon Zero Dawn - rund 480 Millionen USD Platz 5: The Last of Us Part 2- rund 440 Millionen USD

The Last of Us Part 2- rund 440 Millionen USD Platz 6: Marvel’s Spider-Man Miles Morales - rund 420 Millionen USD

Marvel’s Spider-Man Miles Morales - rund 420 Millionen USD Platz 7: The Last of Us - rund 400 Millionen USD

Ein umfangreicheres Diagramm findet ihr auf TweakTown.

Demnach ist Marvel’s Spider-Man von 2018 mit einem Umsatz von 827 Millionen US-Dollar das mit Abstand erfolgreichste Spiel auf der PS4, das von einem Sony-Studio entwickelt wurde. Ganze 22 Millionen Exemplare sollen um die Zeit abgesetzt worden sein, was nach Meldungen wie dieser nicht verwunderlich ist:

Zum Vergleich: Spider-Man 1 und Miles Morales kamen laut der Quelle 2020 zusammen auf 33 Millionen verkaufte Spiele. Spider-Man 2, das diesen Oktober 2023 erschien, erreichte bereits in den ersten 11 Tagen 5 Millionen verkaufte Exemplare (samt Vorbestellungen).

Dass der Erfolg von Spider-Man nicht von ungefähr kommt, zeigt auch unser Test-Video:

9:12 Marvel's Spider-Man - Testvideo zum besten Spider-Man-Spiel aller Zeiten - Testvideo zum besten Spider-Man-Spiel aller Zeiten

Bei all den Zahlen handelt es sich natürlich nicht mehr um aktuelle Werte, aber der Vorsprung zu God of War und Uncharted 4 ist trotzdem groß genug, dass sich daran nicht viel getan haben dürfte, zumal die PS4 mittlerweile von der PS5 abgelöst wurde.

Trotz oder gerade deswegen sei hierbei aber noch einmal wichtig zu erwähnen, dass Insomniac und Sony im Fall von Spider-Man eine prozentuale Lizenzgebühr an Marvel zahlt, also nicht alle Einnahmen für sich beanspruchen kann. Bei Spielen wie The Last of Us sieht das anders aus.

Hättet ihr gedacht, dass Spider-Man zu einem solchen Erfolg für Sony wird?