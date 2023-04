Spidey verschwindet bald aus dem PS Plus-Katalog, was ein echter Verlust ist.

Sony hat frisch die Neuzugänge für PS Plus Extra/Premium bekanntgegeben, die es Mitte April in den Spielekatalog schaffen. Zeitgleich wurden auch die kommenden Abgänge für den Mai angekündigt. Darunter befindet sich mit Marvel's Spider-Man auch ein grandioses PlayStation-Exclusive von Insomniac Games. Noch habt ihr aber Zeit, euch mit Spidey durch Manhattan zu schwingen, was wir euch nur wärmstens ans Herz legen können.

Welche Spiele anstelle von Spider-Man in den Katalog aufgenommen werden, könnt ihr hier nachschauen:

Marvel's Spider-Man ist ein Pflichttitel auf der PS4/PS5

9:12 Marvel's Spider-Man - Testvideo zum besten Spider-Man-Spiel aller Zeiten

Darum geht's in Marvel's Spider-Man: Das Action-Adventure erzählt nicht die Origins-Story, sondern setzt uns mit dem 23-jährigen Peter Parker einen erfahrenen Spider-Man vor. Wenn er nicht gerade dabei ist, kleine Verbrechen in New York City zu bekämpfen, arbeitet er in einem wissenschaftlichen Labor.

Außerdem sind da ja noch Tante May und Mary Jane Watson, die seine Aufmerksamkeit beanspruchen. Was natürlich alles zu einem noch größeren Drahtseilakt wird, als mit den Sinister Six eine Superschurkenallianz auftaucht, zu der unter anderem Rhino und Electro gehören.

Was Marvel's Spider-Man dabei so herausragend macht, ist vor allem der gelungene Mix aus befriedigenden Kämpfen und der spaßigen Schwing-Mechanik. Sich trotz formelhafter Open World Stunde um Stunde durch Manhattan zu schwingen, kleine Zusatzaufgaben zu erledigen und Ganoven in flotter Batman Arkham-Manier auf die Mütze zu geben, wird einfach nicht langweilig.

Und falls wir bei all den Möglichkeiten doch mal der Story folgen, erleben wir emotionale und gut inszenierte Momente, die dem Blockbuster-Franchise würdig sind.

So lange ist Marvel's Spider-Man

Aber auch wenn "Open World" nach vielen Spielstunden klingt, braucht ihr euch keine Sorgen machen. Bis das Spiel im Mai aus dem PS Plus-Katalog fliegt, sollte es kein Problem sein, Marvel's Spider-Man durchzuspielen. Die Hauptstory dauert ungefähr 20 Stunden. Wollt ihr noch die ganzen Nebenquests und Aktivitäten mitnehmen, kommt ihr ungefähr auf die doppelte Spielzeit.

Marvel's Spider-Man erschien 2018 exklusive für die PlayStation 4. Mit dem Release für die PlayStation 5 wurde der Titel letztes Jahr als Remaster veröffentlicht.

Habt ihr schon mit Marvel's Spider-Man geliebäugelt?