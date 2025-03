Spider-Man: Beyond the Spider-Verse: Release, Trailer, Story und Co. - Alles, was wir bereits zum dritten Film wissen

Hier ist alles, was wir bereits zum animierten Film Spider-Man: Beyond the Spider-Verse wissen.

Mit Spider-Man: Beyond the Spider-Verse soll die animierte Filmtrilogie um Miles Morales ihren Abschluss finden. Ursprünglich sollte der Streifen bereits 2024 erscheinen, musste dann aber verschoben werden. Wir fassen alle aktuell bekannten Infos zum Film zusammen.

Release: Wann erscheint Beyond the Spider-Verse?

Beyond the Spider-Verse sollte eigentlich bereits am 29. März 2024 erscheinen – also weniger als ein Jahr nach dem Vorgänger Across the Spider-Verse. Am 28. Juli 2023 wurde der Film aber unter anderem wegen der SAG-AFTRA-Streiks auf unbestimmte Zeit verschoben.

Seither gab es nur sporadische Updates. Ende 2024 wurden mit Bob Persichetti und Justin K. Thompson die Regisseure des dritten Teils bekannt gegeben. Ende Januar 2025 hatte Jharrel Jerome, der die Rolle von Earth-42 Miles Morales übernimmt, gegenüber Decider verraten, dass er noch keine Voicelines aufgenommen habe:

“Wir haben noch nicht angefangen. Ein Haufen Dinge müssen noch klar werden. Aber gute Dinge.”

Zuletzt hatte auch Deadline im Dezember 2024 berichtet, dass Sony “keine Pläne” habe, den dritten Teil 2025 zu veröffentlichen. Demnach können wir vermutlich mit einem Release frühestens 2026 rechnen.

Crunch und schlechte Arbeitsbedingungen: Laut einem Bericht von Vulture soll bereits Across the Spider-Verse unter “unhaltbaren” Arbeitsbedingungen gelitten haben. So berichteten mehrere Mitarbeiter*innen von massivem Crunch über mehrere Monate und willkürlichen Änderungen durch Producer Phil Lord. Mehr als 100 Animateure sollen das Projekt verlassen haben, noch bevor der Film in die Kinos kam.

Gibt es einen Trailer zu Beyond the Spider-Verse?

Aktuell gibt es noch keinen Trailer zu Beyond the Spider-Verse, hier müssen wir uns wohl oder übel also noch gedulden. Es gibt aber immerhin mit The Spider Within: A Spider-Verse Story einen Spin-off-Kurzfilm, den ihr euch solange anschauen könnt. Darin geht es um die Hürden, denen Miles sich stellen muss, in Verbindung mit dem Thema mentaler Gesundheit.

Hier gibt es solange noch einmal einen Trailer zum zweiten Teil:

Story: Was erwartet uns in Beyond the Spider-Verse?

Eine Synopsis zur Story von Beyond the Spider-Verse gibt es zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht. Da der zweite Teil allerdings auf einem Cliffhanger endete, wird der dritte hier vermutlich ansetzen.

Zur Erinnerung: In Across the Spider-Verse erfuhr Miles, dass der Tod seines Vaters als sogenanntes “Kanon-Event” vorherbestimmt ist. Er weigerte sich, das zu akzeptieren und flüchtete aus der Spider-Society, um seinen Dad zu retten – dabei landete er aber stattdessen versehentlich im Paralleluniversum Earth-42, in der sein Alter Ego der Prowler ist.

Interessanterweise deuten Konzeptzeichnungen zum Spider-Verse an, dass es sich bei diesem Prowler womöglich gar nicht um einen Bösewicht handelt. Hier wird er nämlich als “vigilante” bezeichnet. Also technisch gesehen jemand, der Selbstjustiz betreibt – der Begriff wird aber auch für Superhelden benutzt, die außerhalb des Justizsystems agieren. (via Screenrant)

Zuletzt hatte auch Bryan Tyree Henry, der den Vater von Miles spricht, im Interview mit Variety ein emotionales Finale angeteast:

“Es wird nicht ein einziges trockenes Auge übrig bleiben. So viel kann ich verraten. Viel Glück. [Der Film] wird nicht einfach eine Schleife draufpacken und alles schön perfekt abschließen.”

Wie geht es nach Beyond the Spider-Verse weiter?

Beyond the Spider-Verse bildet das Ende der Trilogie um Miles Morales, das hatten Phil Lord und Christopher Miller bereits im Juni 2023 im Interview mit Entertainment Tonight bestätigt.

Das bedeutet aber natürlich nicht zwingend, dass es keine weiteren Geschichten in diesem Universum (oder besser gesagt Multiversum) geben wird – nur dass Miles nicht mehr der Hauptcharakter sein dürfte. Das Spider-Verse hat bereits eine Menge interessanter Charaktere auf die Leinwand gebracht, deren Geschichten theoretisch in Zukunft weitergeführt werden könnten. Ob das passiert, bleibt aber abzuwarten.