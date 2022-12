Spiel des Jahres 2022: Welcher Titel steht bei euch oben auf dem Siegertreppchen?

Das Jahr ist fast vorbei, wir haben bereits alle zu viele Weihnachtsplätzchen verdrückt und die großen Spiele-Releases liegen ebenfalls hinter uns. Somit ist aktuell der beste Zeitpunkt für uns, mal bei euch nachzuhaken, welcher Titel die GamePro-Community 2022 am meisten überzeugen konnte. In unserer Umfrage wollen wir wissen, was euer persönliches Game of the Year ist. Bei den Antwortmöglichkeiten haben wir uns an die Spiele gehalten, bei denen wir glauben, dass sie viele von euch auswählen werden, damit die Liste nicht zu lang und unübersichtlich wird.

Euer Favorit ist nicht dabei? Dann verratet ihn uns gerne in den Kommentaren. Natürlich dürft ihr dort auch ausführen, was den Ausschlag für diese Entscheidung gegeben hat.

Welches Spiel ist euer Game of the Year 2022?

2022 wird sicher nicht als das beste Releasejahr aller Zeiten in die Geschichte eingehen, hatte aber dennoch einiges zu bieten. Neben den großen Blockbustern wie Elden Ring, Horizon Forbidden West und God of War Ragnarök gab es Überraschungshits wie das Katzenabenteuer Stray, das packende Story-Adventure As Dusk Falls oder das deutsche Rollenspiel Chained Echoes, das einen traumhaften Metascore absahnen konnte. Nun steht für euch die Qual der Wahl an:

Ihr konntet euch nicht für einen Titel entscheiden? Dann dürft ihr natürlich auch eine kleine Topliste in die Kommentare posten. Die GamePro-Redaktion hat ebenfalls ihre Favoriten geteilt. In unserem Artikel verraten euch die einzelnen Teammitglieder mehr über ihre Top 3 und nennen dazu noch ein paar weitere Highlights. Bei uns haben es tatsächlich ganz unterschiedliche Spiele aufs Siegertreppchen geschafft. Die ganz großen Titel sind selbstverständlich vertreten, aber auch Metal: Hellsinger oder Thymesia wurden mehr als einmal genannt.