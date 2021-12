Spiel des Jahres: Was ist euer GOTY 2021?

Am 10. Dezember wird bei den The Game Awards unter anderem das beste Spiel des Jahres gewählt. Sechs Spiele sind nominiert, eines davon darf sich am Ende des Live-Events GOTY 2021 nennen. Die Frage ist, ob Deathloop, It Takes Two, Psychonauts 2, Resident Evil Village, Ratchet & Clank: Rift Apart oder Metroid Dread das Rennen macht.

Doch diese Wahl ist natürlich eine sehr einseitige. Bedeutet, 90% der abgegebenen Stimmen stammen von der internationalen Spielepresse, der schmale Rest von euch. Daher wollen wir in der dieswöchigen GamePro-Umfrage wissen, mit welchem Spiel ihr im vergangenen Jahr die meiste Freude hattet.

Community-Wahl: Das Game of the Year 2021

Zur Abstimmung stellen wir euch 14 Spiele, von denen wir denken, sie werden bei der mehr Konsolen-orientierten GamePro-Community weit vorn landen. Klar ist aber auch, dass wir hier nicht alle tollen Spiel auflisten können. Habt ihr einen nicht aufgeführten Favoriten, schreibt uns gerne in die Kommentare, welches Spiel bei euch das Rennen macht.

Warum steht Cyberpunk 2077 zur Wahl? Gleich den The Game Awards, wählen wir den Zeitraum von Dezember 2020 bis Dezember 2021. Dadurch stehen auch Cyberpunk (10.12.) und natürlich auch Halo Infinite bzw. die bereits erschienene Beta zur Wahl.

Wie gewohnt, werden wir die Umfrage in der kommende Wochen auswerten. Steht das Ergebnis der Show rund um Host Geoff Keighley, steht auch euer Game of the Year. Begründet uns auch gerne, warum ausgerechnet It Takes Two, Forza Horizon 5, Tales of Arise etc. bei euch den Sieg einheimst. Einige eurer Kommentare nehmen wir mit in den Auswertungsartikel.

Alle Infos zu den The Game Awards haben wir euch übrigens in einer Übersicht zusammengefasst:

Verratet uns gerne in den Kommentaren, warum das gewählte Spiel bei euch 2021 das Rennen gemacht hat.