Umfrage-Auswertung: Soll Xbox ein Platin-Achievement einführen? Auch ihr seid euch uneinig

Seit der Xbox 360 gehört zur Konsolenerfahrung bei Microsoft auch das Sammeln von Achievements dazu. Diese kleinen Erfolge bringen euch auf der Xbox Punkte, die dann kulminiert im Gamerscore angezeigt werden.

Auf anderen Plattformen wie der PlayStation wurde später ebenfalls ein Achievement-System eingeführt. Statt Punkten werden hier aber Trophäen gesammelt und beim Erreichen aller Erfolge eines Spiels gibt es die heißbegehrte Platin-Trophäe. Auf der Xbox fehlt aber ein solches abschließendes Achievement.

Microsoft überlegt, ein Platin-Achievement einzuführen

Im Rahmen eines Podcasts sprach Jason Ronald, Xbox Director of Project Management, darüber, dass Microsoft derzeit überlegt, ein solches Achievement einzuführen. Mehr dazu lest ihr hier:

45 1 Mehr zum Thema Umfrage: Wollt ihr ein Platin-Achievement für eure Xbox-Spiele?

Auch wir sind uns nicht sicher gewesen, ob eine Xbox-Platin überhaupt gewollt ist, weshalb wir euch gefragt haben. Die Antwort fällt sehr knapp aus!

Insgesamt haben 1203 von euch an der Umfrage teilgenommen. Da wir nur zwei Antwortmöglichkeiten vorgegeben haben, konnte das Ergebnis auch nur in eine von zwei Richtungen ausgehen. Am Ende konnte sich ganz knapp mit 616 Stimmen (51%) eine Ablehnung gegenüber einem Platin-Achievement durchsetzen. Immerhin haben aber 587 (49%) von euch einen solchen Erfolg bejaht.

Das sagt ihr dazu

Bei so einem knappen Ergebnis ist ein Blick in die Kommentare noch so viel wichtiger, als sonst schon. Auch hier ist die Stimmung sehr gespalten. So sehen zum Beispiel BtotheC und Zombies Ate My Neighbors eine größere Motivation in den Trophäen.

Mir gefallen Trophies besser. Nur ein Zahlenwert wirkt zu nüchtern. Wobei mich Trophies nur bei Games interessieren, die mir richtig gut gefallen und ich dadurch mehr im Spiel mache. Erstes Platin war Marvels Spiderman. Davor waren beide Systeme uninteressant bzw. hatte ich die kaum wahrgenommen.

Ich muss ja sagen, dass ich erst auf der PS4 zum Achievement Jäger wurde. Zuvor auf der 360 hat mich der Gamerscore null interessiert. Ich finde die Playstation Trophäen generell reizvoller, als den Xbox Gamerscore. Mittlerweile platiniere ich aber nur noch Games, die mir voll zusagen. Früher hatte ich den Zwang, alles auf Platin zu bringen das ich angefangen habe. Darüber bin ich glücklicherweise hinweg. ;)

Da hingegen haben aber Mitglieder wie affentheater84 und I Beelzebul I etwas entgegenzusetzen und es reicht ihnen, wie das System jetzt umgesetzt ist:

Wenn ich bei einem Spiel alle Achievments hole, habe ich doch quasi Platin. Es wäre also nur die Integration eines weiteren Achievments, das man bekommt, wenn man alle anderen Achievments hat. Oder habe ich da was falsch verstanden?

Das System ist gut wie es ist und braucht kein Platin. Mit einem einzigen Knopfdruck sehe ich ja welche Erfolge ich noch vor mir hab. Aber alle Erfolge werden wenn dann vll bei jedem 20sten Spiel geholt ^^

Am Ende liegt es sehr an der eigenen Präferenz. Viele von euch haben sich auch komplett gegen Achievements oder Trophäen ausgesprochen. So sagt Judge-Dredd:

Seit Zelda Breath Of The Wild sind mir die Gamerscores und Trophies nicht mehr wichtig, denn ich habe für mich gemerkt, dass es viel entspannter ist, einfach nur so drauf los zu spielen und nicht zu versuchen an jeder Ecke etwas machen zu müssen, damit ich ja am Ende des Spiels diese eine Trophy bekomme. Nett ist es zwar, wenn was aufploppt, aber das war es auch wieder.

Zuletzt ausgewertete Umfragen:

In regelmäßigen Abständen findet ihr auf GamePro.de solche Umfragen zu aktuellen Themen und ewigwährenden Diskussionen, die die Gaming-Welt antreiben. Wollt ihr vielleicht auch Mal in einem Artikel erwähnt werden, dann solltet ihr die nächste Umfrage nicht verpassen.

Wenn ihr noch nie Achievements gesammelt habt: Was könnte euch dazu motivieren?