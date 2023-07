Nur noch kurze Zeit: Drei Spiele für starke Nerven jetzt besonders günstig im Xbox Store

Nur noch kurze Zeit gibt's im Xbox Store ein paar harte Spiele für Soulslike-Fans günstiger.

Im Xbox Store gibt es gerade wieder einige spannende Sonderangebote für Xbox Series. Insgesamt bekommt ihr über 100 Spiele günstiger, viele der Angebote sind aber nur noch für kurze Zeit gültig. Zu diesen gehören auch drei düstere Soulslikes, von denen zwei noch bis morgen Mittag und eines sogar nur bis heute Abend reduziert sind.

In diesem Artikel stellen wir euch die drei Spiele kurz vor. Wer lieber gleich zu den Angeboten im Xbox Store möchte, kann diesem Link folgen:

Steelrising zum halben Preis

1:26 Steelrising - Das Soulslike von Spiders sieht immer besser aus

Bei Steelrising müsst ihr euch am meisten beeilen, hier bekommt ihr nur noch bis 23 Uhr heute Abend 50 Prozent Rabatt. Das 2022 erschienene Action-Rollenspiel des französischen Entwicklers Spiders (GreedFall) entführt euch in eine alternative Version Frankreichs zur Zeit der Revolution, in der in der König Ludwig XVI. die Menschen mithilfe einer Roboterarmee unterdrückt. Der Schwierigkeitsgrad ist nicht ganz so hoch wie bei Dark Souls, weshalb sich Steelrising gut als Einstiegs-Soulslike eignet.

Thymesia zum Bestpreisen

11:02 Thymesia - Test-Video zum düsteren Fantasy-Actionspiel

Thymesia könnt ihr bis 12 Uhr mittags am 14. Juli 33 Prozent günstiger und somit für 20,09€ bekommen. So günstig war es im Xbox Store bislang noch nie. Thymesia punktet vor allem durch seine spektakulären Bosskämpfe und durch das durchdachte Kampfsystem. Letzteres setzt auf zwei Schadensarten: Mit dem Säbel reißt ihr Wunden auf, die aber wieder heilen, wenn ihr nicht mit euren Klauen nachsetzt und den Schaden so permanent macht. Der Schwierigkeitsgrad ist knallhart, selbst im Vergleich zu Dark Souls.

Blasphemous

2:00 Trailer zu Blasphemous zeigt das knüppelharte 2D-Souls

Blasphemous setzt zwar auf 2D-Pixelgrafik, kommt aber trotzdem sowohl beim Schwierigkeitsgrad als auch hinsichtlich des düsteren Artdesigns ziemlich nah an Dark Souls heran. Stilistisch ist es stark von der Spanischen Inquisition inspiriert, was bedeutet, dass die Levels neben skurrilen Monstern mit furchteinflößenden Folterinstrumenten angefüllt sind. Gegen die riesigen Bosse habt ihr nur dann eine Chance habt, wenn euer Timing sitzt und ihr mit den Spezialfähigkeiten eures Charakters umgehen könnt. Bis 12 Uhr am 14.7. gibt es 75 Prozent Rabatt.

Weitere günstige Sonderangebote rund um Gaming und Technik könnt ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier finden: