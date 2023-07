GameStop Summer Sale: Starfield Xbox-Headset & Zelda Switch-Controller günstig im Angebot

GameStop hat seinen großen Summer Sale mit Hardware, Spielen und Merchandising gestartet.

GameStop hat seinen großen Summer Sale gestartet, bei dem es neben Spielen auch zahlreiche Merchandising-Artikel und Gaming-Hardware günstiger gibt. Mit dabei ist zum Beispiel die neue Starfield Limited Edition des Xbox Wireless Headsets. Diese bekommt ihr zum neuen Bestpreis von 99,99€ und somit für den normalen Preis des gewöhnlichen Microsoft Xbox Wireless Headsets:

Ebenfalls sehr günstig gibt es viele Nintendo Switch Controller von PowerA. Den Wireless Controller in der Legend of Zelda Edition bekommt ihr beispielsweise schon für 34,99€ statt 54,99€. Damit ist GameStop mit weitem Abstand am günstigsten, der zweitbeste Preis für den Controller liegt laut Idealo bei 52€. Zudem stehen viele weitere Controller-Designs, beispielsweise mit Mario- oder Pokémon-Motiven, zur Auswahl. Die Übersicht über die Deals findet ihr hier:

Der GameStop Summer Sale läuft noch bis zum 2. August. Die Angebote können im Laufe dieser Zeit aber wechseln oder schon sehr viel früher ausverkauft sein.

Was bietet die Xbox Wireless Headset Starfield Limited Edition?

Die Starfield Limited Edition des Xbox Wireless Headsets gab es laut Vergleichsplattformen noch nie so günstig wie jetzt bei GameStop.

Klang ganz nach eigenem Geschmack: Technisch ist die Starfield Limited Edition mit dem normalen Microsoft Xbox Wireless Headset identisch. Sie punktet also vor allem durch die hervorragende App mit ihren vielen Einstellungsmöglichkeiten, durch die ihr den Sound exakt an eure Vorlieben anpassen könnt.

Wie direkt aus dem Starfield-Universum: Das Besondere an der Limited Edition ist also das Starfield-Design, welches größtenteils in Weiß und Rot gehalten ist und stellenweise durch metallisch glänzende Elemente ergänzt wird. Es verfügt außerdem über verschiedene Verzierungen wie die bunten Steifen und die Aufschrift „Property of Constellation“ an der Seite, die dem Headset den Anschein geben sollen, als wäre es direkt der Welt des Open-World-Rollenspiels entnommen.

Wie gut ist der PowerA Switch Wireless Zelda Controller?

Der PowerA Wireless Controller bietet gute Qualität, ihm fehlen allerdings ein paar Features.

Bei dem PowerA Switch Wireless Controller im Zelda-Design handelt es sich um einen offiziell von Nintendo lizenzierten Controller, der bequem in der Hand liegt und insgesamt gute Qualität bietet. Allerdings fehlen ihm einige Features des Nintendo Switch Pro Controllers wie NFC zum Einlesen von Amiibos oder Bewegungssteuerung. Die Akkulaufzeit ist mit bis zu 30 Stunden ziemlich hoch, kommt aber nicht ganz an die rund 40 Stunden des Originals von Nintendo heran.

GameStop Summer Sale: Rund 1000 Spiele im Angebot

Neben der Hardware könnt ihr rund 1000 Spiele für PS5, PS4, Xbox und Nintendo Switch im Angebot bekommen. Leider sind nicht alle Deals so richtig günstig, aber ein paar Schnäppchen sind durchaus dabei. Hier einige Beispiele:

Allerdings ist bei vielen der besten Angebote Amazon inzwischen mitgezogen, sodass ihr ebenso gut dort bestellen könnt.

Weitere günstige Angebote rund ums Gaming findet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier: