7 Spiele wie Diablo, die eure Monsterschnetzel-und Loot-Bedürfnisse befriedigen

Mit Diablo gelang Entwickler Blizzard Ende der 90er-Jahre ein gigantischer Erfolg. Das Gameplay packte nicht nur mit actionorientiertem Monstergeschnetzel, sondern vor allem einer süchtig machenden Auflevel- und Loot-Spirale, in die man sich mit unterschiedlichen Charakterklassen stürzen konnte, sowohl alleine, als auch im Koop.

Diablo begründete nebenbei auch das Hack&Slay-Genre und zog mit seiner Rezeptur natürlich auch zahlreiche Nachahmer an. 2023 erscheint mit Diablo 4 nun der nächste Teil der Reihe, ein konkretes Release-Datum gibt es bislang noch nicht. Und natürlich kann man sich die Zeit bis zum Release des Titels auch mit anderen Serienteilen wie etwa dem formidablen Diablo 3 vertreiben, es gibt aber mittlerweile auch zahlreiche empfehlenswerte Alternativen. Spiele WIE Diablo eben, die ähnliche Bedürfnisse ansprechen, das Konzept teilweise aber auch erfrischend variieren. Insgesamt sieben davon findet ihr in dieser Liste.

Path of Exile

Release-Jahr : 2017 (Xbox One), 2019 (PS4)

: 2017 (Xbox One), 2019 (PS4) Plattformen: PS4, Xbox One, PC

PS4, Xbox One, PC Koop: Bis zu 6 Personen

Path of Exile gehört zu den mit Abstand besten und beliebtesten Diablo-Alternativen. Das mag unter anderem damit zusammen hängen, dass der Titel Free2Play und seit seinem Release vor mittlerweile knapp 10 Jahren – auf dem PC – regelmäßig erweitert wird. Grundsätzlich geht es darum, in der Rolle eines Verbannten auf dem Kontinent Wraeclast gegen Horden von Räubern, Mutanten und Tieren zu bestehen. Eine Besonderheit sind die Gems, die kombiniert mit Rüstungsgegenständen mächtige Skills und Zauber verleihen können. Außerdem verfügt Path of Exile über einen der kompexesten Fähigkeitenbäume des Genres, in das man sich sehr tief einarbeiten kann. Für 2023 ist bereits Path of Exile 2 angekündigt.

Minecraft: Dungeons

Release-Jahr : 26.05.2020

: 26.05.2020 Plattformen: PS4, Xbox One, Switch, PC

PS4, Xbox One, Switch, PC Koop: Bis zu 4 Personen

Etwas niedlicher und damit auch familienfreundlicher geht es in Minecraft: Dungeons zu. Hier wird allerdings nicht in Seelenruhe an Voxelbauwerken geklöppelt, stattdessen bekommen Gegner wie Skelettkrieger, Zauberer und Zombies in zahlreichen abwechlungsreichen Umgebungen auf die Mütze. Das Spielprinzip mit Lootspirale und kampforientiertem Gameplay lehnt sich deutlich an Diablo an, bietet aber beispielsweise keine dezidierten Charakterklassen. Außerdem sind die Levels in großen Teilen zufallsgeneriert, so dass sie schwieriger "zu lernen" sind.

Grim Dawn

Release-Jahr : 2016 (Erstrelease)

: 2016 (Erstrelease) Plattformen: Xbox Series X/S, Xbox One, PC

Xbox Series X/S, Xbox One, PC Koop: Bis zu 4 Personen

Wer eine umfangreiche Solokampagne in einem Diablo-Like sucht, sollte sich unbedingt Grim Dawn anschauen. Das liefert nämlich knappe 40 Stunden Spielzeit und verschlägt euch in die Spielwelt von Cairn, in denen sich zwei Dämonenvölker bekämpfen, was zu Lasten der wenigen verbliebenen menschlichen Enklaven geht. Eine weitere Besonderheit sind die toll inszenierten Bosskämpfe und der sehr schön skalierende Schwierigkeitsgrad. In Sachen Gameplay bietet Grim Dawn recht klassische Hack&Slay-Kost, die aber ohne Probleme mit der Genrespitze mithalten kann.

Torchlight 2

Release-Jahr : 2012 (Erstrelease)

: 2012 (Erstrelease) Plattformen: PS4, Xbox One, Switch, PC

PS4, Xbox One, Switch, PC Koop: Bis zu 6 Personen

Wie der Name schon verrät, knüpft Torchlight 2 an seinen Vorgänger an und implementierte unter anderem einen Koop-Modus für bis zu 6 Personen. Neben den insgesamt vier unterschiedlichen Charakterklassen könnt ihr euch auch für eines von insgesamt 14 Haustieren entscheiden, die euch durch die Hack&Slay-Orgie begleiten und im Verlauf des Spiels immer stärker werden. Gegenstände könnt ihr zudem durch Zauber oder durch besondere Glutsteine verbessern, die Dungeons im Spiel sind zufallsgeneriert.

Victor Vran

Release-Jahr : 2015 (Erstrelease)

: 2015 (Erstrelease) Plattformen: PS4, Xbox One, Switch, PC

PS4, Xbox One, Switch, PC Koop: Bis zu 4 Personen

In Victor Vran übernehmt ihr die Rolle des gleichnamigen Helden, der als Dämonenjäger verdingt und sich deshalb im Spiel mit zahlreichen Ungeheuern anlegt. Auch hier dreht sich alles um das bekämpfen von Monstern, das sammeln von Ausrüstung und natürlich das aufleveln. Durch diverse Ausweich- und Sprungbewegungen ist allerdings das Movement in Victor Vran etwas flotter und ausgefeilter als in anderen Spielen des Untergenres. Im Laufe der Jahre erschienen mehrere DLCs, unter anderem "Fractured World", das ausrüstbare Talismane hinzufügte.

Shadows: Awakening

Release-Jahr : 2018

: 2018 Plattformen: PS4, Xbox One, Switch, PC

PS4, Xbox One, Switch, PC Koop: Keiner

Shadows: Awakening setzt direkt am Vorgänger Heretic Kingdoms an und legt gleichzeitig den ersten Teil neu auf. Ihr kontrolliert einen Dämon, der die Seelen diverser Held*innen frisst und diese dann als Marionetten für die eigenen Zwecke nutzen kann. Diese Mechanik kombiniert mit dem Hin- und Herwechseln zwischen den Charakteren gehört zu den Besonderheiten des Spiels. Eine weitere ist die Aufteilung in zwei unterschiedliche Welten, nämlich die Schatten- und die "echte" Welt. Einen Koop gibt es hier allerdings nicht, Awakening bietet "nur" eine reine Solo-Erfahrung.

The Incredible Adventures of Van Helsing 2

Release-Jahr : 2014 (Erstrelease)

: 2014 (Erstrelease) Plattformen: PS4, Xbox One, PC

PS4, Xbox One, PC Koop: Keiner

In The Incredible Adventures of Van Helsing 2 bekommt es der berühmte Vampirjäger mit einem durchgeknallten General zu tun, der im erdachten Staat Borgovia einfällt und natürlich aufgehalten werden muss. Unterstützt wird Van Helsing dabei von Geistdame Katarina, von der Story im Spiel solltet ihr allerdings nicht zu viel erwarten. Auch Van Helsing 2 setzt auf die bekannte Mixtur aus Schnetzelei und Sammelei, bietet aber auch einige Besonderheiten wie etwa Minispielen wie Tower-Defense-Missionen oder eines, in dem wir die Rolle eines Kommandanten des Widerstands übernehmen.

