'Dein Vater könnte der Auserwählte sein!' Spieler bringt seinen Papa zum zocken und dieser baut bereits nach kurzer Zeit ein beeindruckendes Schloss in Minecraft

Aller Anfang ist schwer, aber das gilt womöglich nicht für diesen Gaming-Papa!

Zocken ist ein verdammt cooles Hobby, das schon alleine so richtig viel Spaß macht. Aber wenn wir es dazu noch mit unseren Liebsten teilen können, ist das natürlich die Kirsche auf der Torte. Während es bei jüngeren Menschen vergleichbar einfach ist, sie für unsere Lieblingsbeschäftigung zu begeistern, fällt es bei den eigenen Eltern beispielsweise schon wesentlich schwerer.

Living_Brilliant_332 berichtet auf Reddit aktuell davon, wie er oder sie den eigenen Vater fürs Gaming begeistern konnte und wie der Dad bereits nach relativ kurzer Zeit Beeindruckendes geleistet hat.

'Dein Vater ist toll!' Community zeigt sich begeistert von 'Anfänger'-Bauwerk

Darum geht's: Eigentlich ist der Vater von Living_Brilliant_332 gar kein großer Spieler. Wie sich in den Kommentaren des Reddit-Threads nämlich herausstellt, hatte er bisher nur ein Mario, ein paar Sportspiele und Baldur's Gate gespielt – den ersten Teil von 1998 wohl bemerkt.

Nun hat er, nachdem er über ein Jahr gar nichts mehr gespielt hatte, neue Begeisterung fürs Gaming entwickelt – dank Minecraft und ein wenig Hilfe des eigenen Nachwuchses.

Hier könnt ihr euch den Reddit-Thread und alle Kommentare anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Auch, wenn er noch immer ein Anfänger ist, hat er mit seiner Festung und dem gewaltigen Steinbogen schon allerhand erreicht – natürlich im Survival- und nicht im Kreativmodus. Ohne Herausforderung der Nacht wäre es ja nur halb so spannend.

Tatsächlich beschäftigt den Dad das Spiel mittlerweile so sehr, dass er nach Aussage seiner Tochter oder seines Sohnes sogar von seiner Minecraft-Welt träumt. Dass das Spiel so fesselnd ist, können wir auf jeden Fall nachvollziehen, denn auch wir kennen das "Okay, nur noch diese eine Wand hochziehen!"-Gefühl und den Sog, in dem wir uns nur zu gern kreativ austoben.

In den Kommentaren zeigen sich alle anderen ebenfalls begeistert. Nicht nur bekommt der Vater sehr viel Lob für sein Bauwerk, auch finden es die Leute sehr schön, dass er sich nochmal so für das Hobby begeistern kann. Auch andere erzählen von ähnlichen Geschichten und wie sie mit ihren Eltern oder Kindern zusammen spielen.

Wie ist es mit euch? Spielt ihr gelegentlich oder sogar regelmäßig mit euren Eltern? Oder seid ihr in der anderen Rolle und spielt mit euren Kids? Vielleicht sogar beides generationsübergreifend? Erzählt uns sehr gern davon in den Kommentaren!